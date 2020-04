New York: deux morts et un blessé dans une fusillade

NEW YORK – Deux personnes ont été tuées et une troisième grièvement blessée dans une fusillade samedi soir à Manhattan, à New York.

L’attaque a eu lieu vers 19 h 50 à East Harlem, un quartier de Manhattan, a rapporté «New York Post», citant des sources policières.

Des témoins ont déclaré avoir entendu entre quatre et six coups de feu qui ont mis tout le quartier en alerte.

Des images d’une caméra de surveillance d’une épicerie montrent un homme armé qui a ouvert le feu dans un coin de rue sur un groupe de quelque six personnes, avant de prendre la fuite.

Les victimes, deux hommes âgés de 40 et 41 ans, ont été transportées à l’hôpital où leur décès a été constaté, selon les médias locaux.

Une troisième victime, un homme 38 ans, était dans un état critique lorsqu’elle a été transférée à l’hôpital.

La police a ouvert une enquête.

Par ailleurs, à Brooklyn, presque au même moment, un jeune homme de 31 ans a été abattu d’une balle dans la tête, selon la déclaration de la police reprise par les médias locaux.