Quoi regarder à la télévision dimanche?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones dimanche, le 12 avril.

Lettres à Juliette

Au cours d’un voyage en Italie, Sophie (Amanda Seyfried) trouve des centaines de lettres adressées à la Juliette de «Roméo et Juliette» dans les murs d’une vieille maison et entreprend d’y répondre. Sa correspondante (Vanessa Redgrave) la rejoint à Vérone, accompagnée de son petit-fils, Charlie (Christopher Egan), qui ne laissera pas Sophie indifférente.

Dimanche, 11 h, Évasion.

La Grande Tournée

Des reporters de la relève prennent d’assaut les cégeps du Québec dans cette nouvelle série magazine. Philippe, Stéphanie, Laïma et Jérémie discutent avec des personnes inspirantes qui construisent des projets innovants ou s’intéressent à des courants dignes de curiosité. Par exemple, ils font la rencontre d’étudiants en anthropologie plongés dans un camp de réfugiés à Lévis-Lauzon et retracent l’histoire du plus vieux journal étudiant francophone en Amérique du Nord, fondé en 1938 au Cégep Maisonneuve.

Dimanche, 11 h et 23 h, Savoir média.

Hop

Roi et maître en cette journée spéciale, le lapin de Pâques et ses descendants sont en vedette à TVA dans le film «Hop». Un jeune lapin musicien qui refuse de succéder à son père en tant que mascotte de Pâques s’enfuit à Hollywood pour poursuivre son rêve de devenir batteur. Mais notre fuyard devra rapidement s’extirper d’un mauvais pas.

Dimanche, 16 h, TVA.

Vlog

L’humoriste Rachid Badouri est l’invité de Dominic Arpin, qui, à l’instar de ses collègues du monde de l’information et du divertissement, traite lui aussi de la crise de la COVID-19, sous l’angle ludique du contenu sur le web. Au menu: vidéos qui créent la manchette, mariage en confinement et portrait de «l’influenceur» le plus en vue du moment, Horacio Arruda.

Dimanche, 19 h, TVA.

Tout le monde en parle

Guy A. Lepage et Dany Turcotte demeurent fidèles au poste pour récapituler les faits saillants de la semaine et apporter de nouvelles perspectives, analyses et réflexions sur la crise que nous vivons. Cette semaine, les invités Stéphane Rousseau, Isabelle Boulay (en prestation musicale), Ricardo (via Skype), le docteur David Lussier de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, les chercheurs Rafael Jacob et Élisabeth Vallet pour faire le point sur la situation aux États-Unis, les «dragons» Isabèle Chevalier et Georges Karam qui ont lancé la plateforme «Ma Zone Québec», ainsi que Bouchra Ouatik et Jeff Yates de l’émission Les Décrypteurs se relaieront en studio.

Dimanche, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

Yannick Nézet-Séguin en concert

Pour une pause musique classique. Intégrale des symphonies de Mendelssohn par le Chamber Orchestra of Europe, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Enregistrement du 21 février 2016, à la Philharmonie de Paris.

Dimanche, 20 h, Mezzo Live.

Chocolat, il y en aura pour tout le monde

Documentaire qui s’intéresse au fil de production du chocolat, depuis les récoltes de cacao sur les terres rouges de Madagascar et la Côte d’Ivoire. Plusieurs aspects sont abordés: la pression des intermédiaires, le poids des marchés, les stratégies des groupes industriels et leurs répercussions sur les chocolatiers et les consommateurs.

Dimanche, 20 h 30, Planète+.