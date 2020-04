Surmonter l’anxiété ambiante

Tandis que l’on doit composer avec des mesures éprouvantes, dont la fatalité de perdre son d’emploi, la peur de tomber malade, voir ses activités restreintes et être témoin d’un krach boursier qui rappelle la crise de 1929, il est facile d’éprouver de l’anxiété, d’être angoissé ou de vivre de grandes inquiétudes. Pour traverser la crise mondiale actuelle, certains outils peuvent aider à vous apaiser et apporter un certain soulagement.

Avez-vous déjà entendu parler de la sophrologie ? Celle-ci apporte plusieurs bienfaits pour gérer notamment le stress et l’anxiété. C’est principalement en Europe que cette méthode a vu le jour au début des années 1960. Composée de moyens de relaxation et de respiration qui allient des connaissances de la médecine occidentale à celles issues des traditions spirituelles orientales, elle permet d’établir un lien corps-esprit. L’auteur, Philip Carr-Gomm, qui est psychologue, psychothérapeute et lui-même sophrologue, propose dans son ouvrage différentes techniques dont certaines s’apparentent à la méditation. En Europe, on utilise la sophrologie notamment pour entraîner certaines équipes olympiques ou encore pour apprendre à faire preuve de résilience.

Pensées anxiogènes

Seulement dix minutes par jour peuvent suffire afin d’intégrer la sophrologie dans son quotidien. Que l’on souffre d’un sentiment de mal-être ou d’attaques de panique, on peut parvenir à se libérer du stress en pratiquant des mouvements synchronisés à la respiration tout en adaptant nos pensées vers la visualisation positive afin de stimuler nos fonctions cognitives. C’est un peu comme retrouver son havre intérieur.

Outre l’anxiété et le stress, la sophrologie peut également vous aider à soigner la douleur, comme la fibromyalgie, et permettre d’augmenter son énergie vitale pour contrer l’épuisement et les troubles du sommeil.

Et si vous n’avez pas envie de vous embourber dans des modes d’emploi, pensez simplement à rire, à vous amuser, parler à un ami et à vous changer les idées en regardant un film, lire un bon livre ou simplement contempler la nature. Cela peut paraître simple, mais ce sont des outils efficaces et éprouvés pour vous permettre de vaincre l’anxiété.

À LIRE AUSSI

La force de se relever

Photo courtoisie

Cet ouvrage est un outil pour quiconque ayant subi un traumatisme. Rédigé par une professeure de yoga, celle-ci expose une méthode alliant diverses techniques, dont le yoga primal, qui se veulent une fusion entre les arts martiaux et le yoga traditionnel, en y ajoutant la méditation ainsi que des conseils pour s’alimenter adéquatement, permettant d’augmenter sa résistance au stress. En plus de permettre aux personnes ayant vécu de grandes épreuves de se reconstruire, ce guide propose également de renouer avec le bien-être.

Maîtriser ses pensées

Photo courtoisie

C’est prouvé, apprendre à maîtriser ses pensées est une façon d’éviter de basculer dans des idées sombres. Par conséquent, retrouver le calme intérieur est aussi une manière de retrouver le bien-être même lorsque nous sommes dans la tourmente. Dans ce livre, plusieurs exercices simples et diverses techniques de respirations sont proposés afin d’accéder à la sérénité. Que vous soyez novice ou expérimenté dans le domaine de la méditation, vous trouverez dans cet ouvrage une nouvelle façon d’entrevoir des pratiques de méditation.

S’adapter aux changements

Photo courtoisie

Certes, il n’est pas toujours facile de s’adapter aux changements. On peut se voir obligé de sortir de sa zone de confort ou de perdre tous ses repères. À l’aide de divers témoignages, ce livre nous démontre comment certaines personnes inspirantes ont réussi à faire face à d’importants bouleversements dans leur vie. On y constate notamment que certaines catastrophes personnelles peuvent se transformer en opportunité inattendue. Penser à demeurer en mode solution est souvent la meilleure attitude à adopter afin de traverser les difficultés.

Le coup de cœur du mois

Apprendre à dédramatiser

Photo courtoisie

Sans vouloir minimaliser tous les événements qui amènent leur lot d’inconvénients, l’auteure nous offre des pistes de solutions pour parvenir à dédramatiser. Peu importe les circonstances, il y a souvent une solution. Que vous ayez des soucis professionnels, financiers, ou relationnels qui vous angoissent, la méthode quintessence décrite dans cet ouvrage peut vous aider à traverser différentes épreuves. Vous venez de perdre votre emploi ? Mais est-ce que celui-ci correspond aux rêves que vous chérissez depuis longtemps ? L’univers vous offre peut-être une opportunité de revoir vos priorités. Un très bon livre proposant sept clés pour transformer le chaos intérieur en cadeau, dont l’idée de lâcher prise et de se responsabiliser.