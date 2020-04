Un ancien du CH se confie sur Colby Cave

Après avoir terminé sa carrière dans la Ligue nationale (LNH) avec le Canadien de Montréal en 1995, l’ancien attaquant Mark Lamb est devenu entraîneur et chez les juniors, il a eu l’occasion de connaître Colby Cave, décédé samedi des suites d’une hémorragie cérébrale.

Ayant notamment travaillé comme adjoint chez les Stars de Dallas durant six ans, Lamb a été embauché par les Broncos de Swift Current à titre de pilote en 2009 et est demeuré à leurs commandes jusqu’en 2016. Aussi, Cave a disputé quatre saisons complètes sous les ordres de l’homme de 55 ans dans la Ligue de l’Ouest (WHL) et celui-ci n’a que de bons mots à l’endroit de l’ex-porte-couleurs des Bruins de Boston et des Oilers d’Edmonton.

«Il était une personne généreuse, un gars enjoué qui aimait s’amuser et qui traitait les autres avec le respect ultime. Les gens l’ayant côtoyé ont réellement progressé, a commenté Lamb au site myprincegeorgenow.com. Il représentait l’un des exemples à suivre, l’un des meilleurs jeunes que j’ai pu diriger jusqu’ici.»

Dans la WHL, Cave a totalisé 302 matchs, incluant 15 en séries éliminatoires, lors de sa carrière junior qui a pris fin en 2015. Pourtant, il avait amorcé son séjour chez les Broncos au sein du quatrième trio, mais sa persévérance lui a permis de devenir l’un des meilleurs hockeyeurs du circuit, selon Lamb. D’ailleurs, le patineur a agi comme capitaine pendant deux ans.

«Son parcours dans la LNH ne faisait que commencer et il venait de se marier. C’est crève-cœur. Voilà un autre jeune homme parti trop tôt», a résumé l’ex-joueur du Tricolore qui est aujourd’hui le directeur général et entraîneur-chef des Cougars de Prince George, dans la WHL.