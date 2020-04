Une préposée aux bénéficiaires mutée d’un établissement à l’autre

Depuis plusieurs jours, la ministre de la Santé, Danielle McCann, demande clairement que les gens arrêtent de se promener d’un établissement de la santé à un autre. Mais, à Saguenay, des travailleurs de la santé continuent de travailler dans plusieurs lieux différents.

C’est le cas d’une préposée aux bénéficiaires qui préfère garder l’anonymat par peur de représailles, a rapporté TVA Nouvelles, dimanche.

Elle souhaite dénoncer la situation dans laquelle elle se trouve. Au cours des sept derniers jours, elle a dû se rendre dans trois endroits différents pour s’occuper de divers patients : à l’hôpital de Chicoutimi ainsi que dans deux CHSLD distincts, dont un où il y a une éclosion de COVID-19.

«On est envoyés d’un bord puis de l’autre, on est appelés à 8 h le soir pour savoir où nous nous allons le lendemain matin, raconte-t-elle. On braille et on a peur d’être infectées, mais aussi de propager le virus. Moi, j’ai fait trois endroits en une semaine, mais j’ai des collègues qui en ont fait cinq en seulement sept jours, ça n’a aucun bon sens.»

En plus de craindre de propager la COVID-19, la préposée a certaines inquiétudes par rapport au matériel qui leur est fourni. Selon ses dires, elle est mieux protégée lorsqu’elle travaille dans une zone jugée moins à risque que lorsqu’elle travaille dans une zone rouge.

«À l’hôpital, un endroit considéré comme une zone tiède (avec peu de risque), j’avais accès à une visière! Lorsque je suis allé travailler dans le CHSLD en éclosion, qui est considéré comme une zone rouge, j’étais beaucoup moins protégée», déplore-t-elle.

Malgré ces conditions, elle doit répondre à l’appel, car si elle refuse d’entrer au travail, son employeur a été clair : une note sera mise à son dossier.

«Si ça continue de même, on va tous finir en burn-out, c’est sûr», affirme-t-elle.