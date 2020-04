5 moments forts à SNL en confinement

Après un mois de congé forcé, l’équipe de Saturday Night Live a repris du service, samedi soir, dans un contexte inédit en quarante-cinq ans. À l’image de son animateur Tom Hanks, tout le monde était chez soi. Pas de studio, pas de public, pas de décors ni de costumes sophistiqués mais assez de créativité pour nous permettre de souligner cinq moments forts et... dans l’air du temps de la COVID-19.

Tom Hanks : une évidence

Qui d’autre que la première grande vedette à se déclarer positif à la COVID-19, dans les premières heures de la crise à la mi-mars, pouvait animer le retour à l’antenne du populaire rendez-vous humoristique hebdomadaire ? En pleine forme et en direct de sa cuisine, Tom Hanks a évidemment fait référence à la maladie que son épouse Rita Wilson et lui ont vaincue.

« Depuis que j’ai reçu le diagnostic, je suis plus que jamais le papa de l’Amérique étant donné que personne ne veut être avec moi très longtemps et que je rends les gens inconfortables. »

Trump/Baldwin

Il aurait été impensable qu’Alec Baldwin ne reprenne pas son imitation de Donald Trump pour l’occasion. Invité dans le populaire segment Weekend Update, son impayable Trump, presque aussi narcissique que l’original, était tout fier d’annoncer aux comédiens Colin Jost et Michael Che que les États-Unis étaient désormais « numéro 1 au monde pour le coronavirus ». Un fait, a-t-il souligné, qui lui vaut d’être applaudi par les New Yorkais à chaque jour, à 19 h.

Pas simple Zoom

Tout le monde n’est pas à l’aise avec Zoom. Dans un sketch où un patron tente d’enseigner les rudiments de l’application d’appels vidéoconférence, les personnages désemparés des comédiennes Aidy Bryant et Kate McKinnon ressemblent à vos grands-parents qui tentaient de rembobiner une cassette VHS dans les années 80.

N’importe qui

À en croire l’équipe de SNL, les célibataires seront prêts à coucher avec n’importe qui une fois la quarantaine levée. Après être toutes venues à bout de leurs vibrateurs pendant le confinement, les trois participantes de la télé-rencontre How Low Can You Go ont accepté, les yeux fermés, les propositions, toutes moins alléchantes les unes que les autres, des candidats mâles qui défilaient à l’écran.

Martin reprend Dylan

Pas de SNL sans musique. Samedi soir, c’est Chris Martin qui s’y collait. Seul à la guitare chez lui, le chanteur de Coldplay a offert une belle reprise de Shelter From The Storm, de Bob Dylan. Des anciens de SNL ont ensuite rendu un hommage, en mots et en musique, au directeur musical de l’émission, Hal Willner, mort la semaine dernière du coronavirus.