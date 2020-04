Alerte de vent et de pluie dans la vallée du Saint-Laurent

Du fort vent et de la forte pluie sont attendus lundi principalement dans la vallée du Saint-Laurent, a alerté Environnement Canada.

Entre 25 et 45 mm de pluie sont attendus sur les régions de l’Outaouais, de la rive nord du Saint-Laurent et dans la Capitale-Nationale.

En raison du sol gelé et de la fonte des neiges, une hausse des niveaux d’eau et des inondations pourraient survenir d’ici mardi.

Les précipitations seront moindres à Montréal et la rive sud du fleuve, mais c’est des rafles allant jusqu’à 90 km/h qui pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d’arbres.

Le vent commencera à souffler en soirée, sauf dans la vallée du Richelieu, où les rafales sont attendues en après-midi.