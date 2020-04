Au Bélarus, personne n’est mort de la COVID-19, affirme son président

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a assuré lundi que personne n’était décédé du coronavirus dans son pays, malgré les 29 morts officiellement décomptés et les appels de l’OMS à prendre des mesures fermes pour enrayer l’épidémie.

« Les gens ont peur et je veux donc leur dire la chose suivante: dans notre pays, pas une seule personne n’est morte du coronavirus. Pas une seule! », a-t-il lancé, selon une retranscription de ses propos lors d’une réunion officielle publiée sur le site de la présidence bélarusse.

« Elles sont mortes d’une série de maladies chroniques dont elles souffraient », a poursuivi le chef d’État, citant des « insuffisances cardiaques », « insuffisances respiratoires et pulmonaires » et le diabète.

Les personnes cardiaques et diabétiques font partie des populations jugées les plus à risques pour développer les formes les plus graves du covid-19.

« L’accélérateur n’est même pas le coronavirus, mais l’atmosphère dans laquelle se développent leurs maladies chroniques », a-t-il ajouté, sans plus d’explications.

Le Bélarus fait figure d’OVNI en Europe en maintenant son championnat de foot et en ne prenant pas de mesures de confinement obligatoire pour limiter l’épidémie.

Ces propos tranchent avec les propres statistiques du gouvernement qui font état de 2929 cas de contaminations et 29 morts.

Habitué des envolées verbales, le président bélarusse avait auparavant recommandé le sauna, un verre de vodka par jour et des travaux dans les champs, en tracteur, comme remèdes efficaces contre le coronavirus.

Samedi, des experts de l’Organisation mondiale de la Santé ont pourtant averti les autorités bélarusses que l’épidémie de Covid-19 connaissait une « hausse rapide » dans le pays, faisant état d’un doublement des cas tous les deux ou trois jours.

L’OMS a recommandé des mesures de confinement, ainsi que le report des rassemblements de masse et des évènements sportifs.

Alexandre Loukachenko a dit donner la priorité à la fragile économie bélarusse, estimant que le pays ne pouvait se permettre de se confiner.