Bernie Sanders concède la victoire et appuie Joe Biden, mais il n’a pas tout perdu

Quelques jours après avoir suspendu sa campagne présidentielle, le sénateur du Vermont consolide ses gains en accordant un appui immédiat à Joe Biden.

C’est arrivé plus vite qu’on aurait pu prédire. Dans une apparition conjointe dans le message quotidien que Joe Biden livre à ses partisans sur Internet, son principal adversaire dans la course à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle, Bernie Sanders, lui a accordé son plein appui. Sanders avait annoncé il y a quelques jours la suspension de sa campagne présidentielle, mais il avait souligné souhaiter quand même donner à ses partisans la chance de se prononcer lors des primaires encore au calendrier et se rendre jusqu’à la convention démocrate pour tenter d’y exercer une influence maximum grâce à son bloc de délégués.

Aujourd’hui, il a définitivement changé de cap en décidant d’appuyer immédiatement le candidat présumé des démocrates. C’est une décision politiquement habile, car Sanders s’assure ainsi un rôle plus important dans la définition des orientations prioritaires du candidat démocrate qu’il aurait pu avoir en restant à la marge du parti et en voyant ses propres appuis électoraux s’amenuiser de primaire en primaire (dans l’hypothèse optimiste où ces primaires pourront en fait avoir lieu).

Des gains importants

L’annonce d’aujourd’hui par Bernie Sanders met un terme à cinq ans d’efforts pour conquérir la présidence. On pourrait croire que Sanders en sort perdant. Ce serait une erreur. En fait, il a eu une influence très forte sur le Parti démocrate, même s’il n’a jamais accepté d’en porter formellement l’étiquette au Sénat. Pour plusieurs, Joe Biden représente l’immobilisme d’un parti pour lequel il a siégé au Sénat de 1973 à 2009 pour ensuite occuper la vice-présidence de 2019 à 2017. Le Parti démocrate qui se présentera aux urnes en novembre 2020 avec Biden à sa tête sera pourtant campé plus solidement à gauche qu’il ne l’était en 2016, en bonne partie à cause de l’influence de Sanders.

On a déjà pu constater une preuve tangible de cette influence dans le programme électoral de Joe Biden. En accueillant l’appui de Sanders, Biden a annoncé qu’il ajoutait à son programme la promesse de faire passer le salaire minimum au niveau fédéral à 15,00$/heure. Il semble assez clair que ce geste important en faveur de l’aile gauche de son parti faisait partie des conditions que Sanders a pu communiquer à son ex-adversaire pour lui accorder son appui.

Il y a plusieurs autres éléments qui démontrent le déplacement du Parti démocrate vers les positions de Sanders depuis 2016. Le sénateur du Vermont n’est pas parvenu à faire accepter son plan d’étendre l’assurance-maladie publique déjà disponible aux personnes âgées (Medicare) à l’ensemble de la population. Pourtant, l’idée de renforcer l’assurance-maladie publique pour s’approcher de l’idéal d’une couverture d’assurance universelle fait aujourd’hui l’unanimité au Parti démocrate, ce qui n’était pas le cas pendant l’administration Obama.

Contexte de crise

Pourquoi cet appui sans réserve à Joe Biden si tôt dans la campagne cette année alors que Sanders avait hésité jusqu’au bout à donner un appui du bout des lèvres à Hillary Clinton? En plus du fait que son âge avancé force Sanders à renoncer à toute nouvelle tentative, l’affinité personnelle entre Sanders et Biden—qui n’était certes pas présente avec Hillary Clinton—aura joué pour beaucoup.

Il faut aussi mentionner que la crise du coronavirus réduisait au silence un candidat qui avait fait des grandes assemblées partisanes l’un de ses meilleurs atouts, en plus de d’inciter fortement les démocrates et les opposants au président Trump à projeter une image d’unité dont ils ont besoin pour gagner la confiance de la population s’ils souhaitent la convaincre de changer l’équipage du navire en pleine tempête.

Deux rôles clés

L’influence de Bernie Sanders sur les orientations du Parti démocrate et de la campagne de Biden restera importante, mais elle ne sera pas illimitée. Par exemple, il serait étonnant que le choix de la colistière de Biden—puisqu’il est désormais assuré qu’il s’agira d’une femme—soit déterminé par quelque demande de Sanders. On aurait pu, par exemple songer à la nomination d’Elizabeth Sanders, qui aurait sans doute plu à l’aile gauche du parti sympathique à Sanders. Mais ce choix semble exclu, notamment en raison de l’âge avancé de la sénatrice du Massachusetts. La favorite actuelle pour cette nomination, la sénatrice de Californie Kamala Harris, avait inclus quelques-unes des idées centrales du programme de Sanders dans sa propre plateforme, y compris «Medicare pour tous».

Le premier rôle du sénateur Sanders sera donc de rallier la gauche montante du Parti démocrate à un candidat qu’elle a jusqu’à maintenant décrié comme étant le choix de l’establishment. Il faudra donc pour cela que Sanders avale une bonne partie de ses paroles des derniers mois de sa campagne en admettant que ce sont bel et bien les électeurs démocrates des primaires qui ont accordé massivement leur confiance à Joe Biden et non un quelconque complot des élites du parti.

Un autre rôle, plus délicat, consistera à convaincre les jeunes électeurs désillusionnés de la politique et les éléments les plus radicaux de sa base électorale, les «Bernie Bros» de la rejoindre dans son appui à Joe Biden. En 2016, de nombreux jeunes que Bernie Sanders avait entraînés dans son mouvement ne sont pas allés voter et une portion non négligeable de ceux qui voyaient en lui le champion du changement ont jeté leur dévolu sur Donald Trump. Pour convaincre les électeurs moins scolarisés de l’ancien cœur industriel du pays, qui fait basculer les États clés en faveur de Trump en 2016, Biden aura besoin de toute l’aide qui pourra lui être apportée et l’appui de Bernie Sanders dans ce sens lui sera précieux.

Que la vraie campagne commence

On dira ce qu’on voudra sur la possibilité de remplacer Joe Biden par un autre candidat sur le ticket démocrate, il est maintenant trop tard. À moins d’un choc extraordinairement improbable, on connaît désormais les deux candidats qui s’affronteront devant l’électorat à l’automne. La vraie campagne peut commencer.

En tirant définitivement sa révérence aujourd’hui, Bernie Sanders a posé un geste politiquement sage. Il a fait des gains importants au cours des cinq dernières années. S’il s’était entêté à rester dans une course devenue illusoire, il aurait mis ces gains en péril et compromis ses capacités de continuer à agir efficacement dans le caucus démocrate du Sénat d’ici à l’élection et au-delà. Bernie Sanders quitte comme un gagnant.