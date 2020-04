«Ce n’est pas facile de se faire traiter d’assassins»

L’indignation est généralisée depuis qu’a été mise au jour la situation qui prévaudrait au CHSLD Herron de Dorval alors qu’en un seul mois, 31 aînés y sont décédés. L’une des gestionnaires et propriétaires de cette résidence privée tient à donner sa version des faits.

«Ce n’est pas facile de se faire dire que nous sommes des assassins quand tout ce qui nous tient à cœur et est primordial pour nous, c’est la santé, la sécurité et le bien-être de nos résidents», a soutenu Katherine Chowieri via Skype à notre Bureau d’enquête.

Les autorités veulent faire la lumière sur les circonstances entourant les décès survenus au CHSLD Herron de Dorval ainsi que les conditions dans lesquelles vivraient ses résidents.

En point de presse, le premier ministre François Legault a parlé de «grosse négligence». Pour sa part, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a parlé d'un manque de collaboration de la part du Groupe Katasa propriétaire du CHSLD Herron.

«Je ne comprends pas le message de manque de collaboration de notre part», assure Katherine Chowieri qui renvoie la balle dans le camp de CIUSSS.

«C’est nous qui faisons encore les horaires des employés. On dépendait de nous pour trouver du personnel alors que l’on avait fait appel au CIUSSS parce que l’on était en manque d’effectifs. On collaborait avec eux. On fait des appels aux agences, on a appelé nos employés pour essayer de les ramener sur le plancher», dit Mme Chowieri.

