CHSLD: jusqu’à 10 000 $ par mois et la qualité pas toujours au rendez-vous

Le ministre responsable des Aînés et de la Santé du cabinet Marois, le Dr Réjean Hébert trouve scandaleux ce qui se passe dans les CHSLD privés non conventionnés notamment à la résidence Herron de Dorval.

«C’est épouvantable. En dépit des différentes versions et il y a de multiples enquêtes, il faut trouver le coupable et appliquer des sanctions», soutient celui qui a été ministre de l’automne 2012 jusqu’au printemps 2014.

Réjean Hébert voit dans la situation actuelle un désengagement de l’État et une privatisation «en catimini».

«On a laissé privatiser ce secteur au cours des dernières décennies alors que les résidents sont en lourde perte d’autonomie. Ce n’est pas un lieu où on devrait faire intervenir du privé du moins sans les conventionner. Les résidences conventionnées suivent toutes les mêmes règles et ont les mêmes tarifs», précise le Dr Hébert.

«L'État qui ne s’en occupe pas»

Les autorités se penchent sur les circonstances entourant les 31décès de résidents du CHSLD Herron en un mois. Cinq aînés auraient été emportés par la COVID-19. Il a aussi été mis en lumière que les soins apportés aux résidents y seraient déficients dans cette résidence totalement gérée par un propriétaire indépendant.

«Ça ne coûte rien à l’État qui ne s’en occupe pas. C’est le marché privé. Les résidences ont juste à répondre à certaines exigences pour avoir un permis. Ça peut aller jusqu’à 10 000 $ par mois. Les gens paient le gros prix pour de la qualité qui n’est pas toujours au rendez-vous comme on a pu s’en rendre compte au cours des derniers jours», déplore le gériatre.

Il montre aussi du doigt le portefeuille que le gouvernement alloue aux soins à domicile. «Le budget des soins à domicile a fondu comme neige au soleil et les personnes âgées se sont tournées vers ce type de résidences-là. On voit la catastrophe que ça engendre en terme de confinement et de foyers d’éclosion éventuel (de la COVID)», soutient l’ancien ministre péquiste.

Puisque le CHSLD Herron est entièrement privé, il ne relève pas du CIUSSS. Seule la Santé publique peut imposer que le CIUSSS y intervienne dit Réjean Hébert.

«Il y a très peu de contrôle sur la qualité. Quand j’étais ministre, j’ai imposé des visites de contrôle dans les résidences non conventionnées. Ce qui est arrivé depuis six ans, je n’en sais rien», admet l’ancien ministre responsable des Aînés.