Congédier Anthony Fauci?

Depuis trois ans, il y a une constante dans l’entourage de Donald Trump: si vous critiquez le patron, préparez-vous à dénicher un autre emploi. Le prochain à se voir montrer la sortie pourrait bien être Anthony Fauci.

Il y a peu, j’évoquais les menaces de l’extrême droite à l’endroit de l’éminent spécialiste parce que pendant les points de presse, il osait contredire régulièrement le président ou préciser ses propos. Dimanche, Donald Trump redirigeait le gazouillis «Time to #FireFauci». Il faut congédier Fauci.

Ce matin, le site Axios rappelle les états de service du Dr Fauci. Il a conseillé six présidents et il dirige des services gouvernementaux depuis 1984. À d’indéniables qualifications, le chercheur ajoute une solide expérience en gestion, une compétence reconnue jusqu’ici aussi bien par les républicains que les démocrates.

Selon un sondage du Pew Reasearch Center sur lequel je reviendrai probablement, Fauci a la confiance des Américains et tout comme Horacio Arruda au Québec, il est devenu la figure principale de la lutte contre la propagation du virus. Si pour l’extrême droite il est l’ennemi à battre, pour grande majorité d’Américains, il est le héros entre les mains de qui repose notre avenir. C’est lui qu’on veut entendre.

Non seulement Fauci n’hésite pas à corriger le président ou à carrément le contredire, mais en plus, il lui fait de l’ombre. Le président veut projeter l’image du meneur fort, celui qui dirige absolument tout, n’hésitant jamais à s’attribuer le mérite pour des initiatives qui ne sont pas les siennes ou redirigeant les blâmes dans toutes les directions. Il l’a bien affirmé: «I take responsability for nothing».

On pouvait légitimement se demander jusqu’à quand Trump tolérerait d’être relégué au second rang et d’être régulièrement rabroué par Fauci. Le bon docteur a peut-être lui-même provoqué sa chute en reconnaissant hier que la réponse de l’administration n’a pas été suffisamment rapide. Le président aurait particulièrement mal digéré cette déclaration: «Obviously, you could logically say that if you had a process that was ongoing, and you started mitigation earlier, you could have saved lives.» En agissant plus tôt, on aurait sauvé des vies. La portée de la déclaration n’est pas banale, Donald Trump aurait du sang sur les mains.

Dans les prochains jours, il faudra donc surveiller de près la relation entre le président et son expert. Les médias conservateurs et les partisans du président exercent déjà des pressions et nous savons que Donald Trump privilégie habituellement la loyauté à la compétence.

La gestion de la crise est cruciale pour la santé des Américains, mais aussi pour l’issue de la campagne présidentielle. La COVID-19 provoquera-t-elle à elle seule la chute du président?