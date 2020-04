COVID-19: Des itinérants tendent une perche aux automobilistes

MONTRÉAL – En pleine pandémie de COVID-19, presque tout le monde modifie ses façons de faire pour continuer à vivre le plus normalement possible. Les itinérants aussi.

Lundi, 13 h 30, intersection Sherbrooke et Saint-Laurent, au centre-ville de Montréal. Sous une pluie battante, Jason passe de voiture en voiture pour solliciter de l’argent aux automobilistes à l’aide d’un contenant de café vide fixé au bout d’une branche d’arbre.

«Bonjour!» répète-t-il avec un fort accent anglophone aux gens qui osent baisser leur fenêtre pour lui donner de l’argent, ou simplement le saluer.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Avoue que tu n’as jamais vu un dispositif comme le mien», lance fièrement le sans-abri, en fixant la petite perche qui lui sert à recueillir l’argent des citoyens.

La pandémie mondiale de COVID-19 affecte évidemment toutes les couches de la société, même les moins nantis qui doivent quêter pour pouvoir se payer de quoi se nourrir... ou se droguer.

«On est tous dans le même bateau. Que tu sois pauvre ou riche, on essaie de faire ce qu’on peut pour que l’argent continue d’entrer», explique en anglais ce Montréalais d’adoption arrivé dans la métropole il y a 10 ans.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«J’ai remarqué que les gens ont parfois peur de nous, particulièrement depuis l’histoire du virus. Alors j’essaie de garder mes distances et je me suis créé un outil pour que les gens se sentent plus en sécurité lorsqu’ils me donnent de la monnaie», a indiqué Jason.

Il y a quelques semaines, un autre sans-abri avait été remarqué à l’angle des rues Sherbrooke Est et Frontenac, portant un masque et des gants de protection. Il disait lui aussi avoir adopté cette approche pour faciliter la récolte d’argent auprès des automobilistes et des passants.

À ce jour, plusieurs itinérants sont atteints du coronavirus ou ont été infectés au cours des dernières semaines depuis le début de la pandémie.