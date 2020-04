COVID-19: les réponses à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com. Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

Est-ce possible de procéder à un déménagement avec notre entourage ou devons-nous obligatoirement utiliser les services de déménageurs? (Stacey)

«Même dans le cadre d’un déménagement essentiel qui ne peut être reporté à une date ultérieure, il est recommandé d’éviter le contact direct pour les salutations, par exemple les poignées de mains, et privilégier l’usage de pratiques alternatives. Il faut également maintenir une distanciation physique de 2 mètres, et ce, en tout temps.

Il serait préférable d’avoir recours à des déménageurs professionnels qui devront aussi adopter de bonnes pratiques sanitaires afin d’éviter la propagation du virus. Les déménageurs peuvent continuer à offrir leurs services, à un prix abordable, en tant que service essentiel.» - Marie-Hélène Émond, relations avec les médias pour le ministère de la Santé et des Services sociaux

Les pneus cloutés ne peuvent être utilisés du 1er mai au 15 octobre. Vu les circonstances extraordinaires, est-ce que les autorités seront tolérantes si on ne peut les faire retirer avant la date limite? (Jean-Charles Martel)

Lundi après-midi, Émilie Lord, porte-parole pour le MTQ , nous a confirmé que la date butoir pour le retrait des pneus cloutés a été repoussée au 5 juin.

«En mettant en pratique, à tout moment, les directives de la santé publique telles la distanciation physique des employés et des clients et les autres mesures sanitaires pertinentes, les services d'entretien et de réparation de véhicules seront désormais autorisés. De plus, dans le contexte exceptionnel qu'entraîne cette pandémie, le report de la date butoir pour le retrait des pneus cloutés facilitera la vie des Québécoises et Québécois.» - François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Au mois d’octobre dernier, nous avions réservé un voyage à Paris pour le mois de mai. L’agence de voyages nous donne seulement un crédit voyage valide pour 12 mois qui couvre le montant du dépôt fait sur le voyage. Est-ce que nous pouvons exiger un remboursement de leur part? (Jack Royer)

«Des discussions sont en cours avec différents interlocuteurs sur toute la question des crédits voyage. Chose certaine, il n’est pas illégal pour des fournisseurs de services touristiques de proposer diverses solutions au client dont le voyage a été annulé. Il peut être avantageux d’accepter cette proposition si celle-ci vous convient, notamment parce que cela vous assure un dédommagement rapide tout en minimisant vos démarches. Toutefois, vous pourriez être tenté de refuser lorsque le crédit est assorti de conditions restrictives, comme une date d’expiration ou une pénalité.» - L’Office de la protection du consommateur

Nous avons fait une offre d’achat sur une maison quelques heures avant que François Legault interdise les services non essentiels. Comment pouvons-nous nous prévaloir du droit d’inspection à l’achat d’une nouvelle maison? (Denis Vézina)

Comme les travailleurs en construction domiciliaire, les arpenteurs et inspecteurs en bâtiments reprendront le travail dès le 20 avril. Vous pourrez donc faire inspecter votre nouvelle demeure avant d’y déménager.

«On a convenu d’ajouter (à la liste des services prioritaires; NDLR) quelques emplois qui pourront reprendre. Je pense entre autres à la construction domiciliaire. On va s’assurer, avec la Santé publique, que tous les protocoles seront mis en place pour protéger ces employés. On ne veut pas ajouter une crise du logement par-dessus la crise qu’on vit actuellement.» - François Legault, premier ministre du Québec.