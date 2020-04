COVID-19: une nouvelle zone d'hôpital sera aménagée à LaSalle pour soulager les CHSLD

MONTRÉAL | Une nouvelle unité entièrement dédiée aux patients lourdement atteints par la COVID-19 est en cours d'aménagement à l'hôpital de LaSalle afin de désengorger des CHSLD submergés par les cas de coronavirus entre leurs murs.

Après le scandale du CHSLD non conventionné Herron, à Dorval, où 31 patients ont perdu la vie en moins d'un mois, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a annoncé, lundi, qu'il a entrepris d'aménager une unité d'hospitalisation «rouge» à l'hôpital de LaSalle.

«Ceci lui permettra de recevoir les patients déjà infectés de la COVID-19 les plus malades des CHSLD pour faire en sorte que ces patients aient les meilleures chances de rétablissement», a expliqué le CIUSSS.

De 15 à 25 patients pourront être hébergés à la fois dans cette nouvelle unité, qui ne sera pas de trop sur ce territoire. Outre la résidence Herron, la résidence Les Floralies et le CHSLD de LaSalle ont aussi été lourdement frappés par la COVID-19 avec des dizaines de cas et de décès.

Cependant, la nouvelle zone ne sera pas prête avant le début de la semaine prochaine, a tempéré le CIUSSS. Les travaux ont été entrepris lundi et se poursuivront au cours des prochains jours.

Le CIUSSS a conclu une entente avec la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide afin de mettre sur pied l'unité temporaire.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal comptait 695 patients infectés par le coronavirus, soit le plus petit nombre parmi les cinq CIUSSS de l'île de Montréal, en date du 11 avril. Cependant, l'organisation déplorait 37 décès sur son territoire, soit le second plus haut total, tout juste derrière le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.