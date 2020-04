[EN DIRECT LUNDI 13 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN 7h

PLANÉTAIRE

Cas: 1 859 011

Morts: 114 979

Rétablis: 438 236

CANADA

Atteints du virus : 24 383, dont 12 846 au Québec

Décès : 717, dont 328 au Québec

Toutes les nouvelles au sujet de la COVID-19, le lundi 13 avril 2020

7h10 | «Ce n’est pas facile de se faire traiter d’assassins»

L’indignation est généralisée depuis qu’a été mise au jour la situation qui prévaudrait au CHSLD Herron de Dorval alors qu’en un seul mois, 31 aînés y sont décédés. L’une des gestionnaires et propriétaires de cette résidence privée tient à donner sa version des faits.

6h31 | L'Iran compte 111 nouveaux décès, le bilan total s'élève à 4 585 morts

Les autorités de Téhéran ont annoncé lundi 111 décès supplémentaires provoqués par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24h, faisant monter à 4.585 morts le bilan officiel en Iran, pays le plus frappé par l'épidémie de la COVID-19 au Proche et Moyen-Orient.

6h08 | La Corée du Sud enverra les premiers envois de tests de dépistage vers les États-Unis mardi

Des entreprises sud-coréennes vont adresser mardi aux États-Unis de premières cargaisons de tests pour aider Washington dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

5h39 | Le bilan de la pandémie en Espagne baisse à 517 morts

Le bilan quotidien de la pandémie en Espagne a baissé lundi à 517 morts alors que le pays retourne prudemment au travail, selon les chiffres du ministère de la Santé.

3h38 | Moscou lance le laissez-passer électronique

La ville de Moscou a lancé lundi un système de laissez-passer électronique renforçant le contrôle du confinement dans la capitale russe, épicentre de l'épidémie de coronavirus dans le pays avec des services de santé surchargés.

0h50 | Le virus ou la faim dans un quartier pauvre de Caracas

«Rentrez chez vous!»: À Petare, la plus grande favela du Venezuela, les militaires ont du mal à faire respecter le confinement. Pour Gladys, comme pour beaucoup d’autres, être dehors est une question de survie : «On fait la guerre à la faim».

00h46 | Le temple de la musique réduit au silence par le coronavirus

L'année 2020 devait être consacrée au 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Mais à cause du nouveau coronavirus, plus aucune note ne retentit à Vienne, l'une des capitales mondiales de la musique, et c'est tout un secteur économique qui craint pour son avenir.

00h34 | Les failles de Guayaquil dans la gestion du Covid-19 en Équateur

Guayaquil, la capitale économique de l'Équateur, paie d'un chaos dantesque ses failles dans la gestion du nouveau coronavirus, et est devenue l'une des villes d'Amérique latine les plus affectées par la pandémie.