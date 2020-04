La COVID-19 inspire plusieurs humoristes

La crise actuelle nourrit déjà la créativité humoristique. Dix humoristes seront en direct jeudi, 21 h, à Z télé, pour présenter des numéros originaux sur la pandémie, dans le cadre d’une émission spéciale de Roast Battle rebaptisée Roast COVID-19.

Depuis quelques jours, on assiste à une nouvelle façon de faire de la télé. L’équipe de Roast Battle, qui a remporté l’Olivier de la Comédie télé de l’année en 2019, a aussi décidé d’adapter son format à la situation actuelle en concoctant une émission spéciale où dix humoristes feront un numéro inédit, jeudi soir, en direct de leur résidence.

Laurent Paquin, Marie-Lyne Joncas, P-A Méthot, Adib Alkhalidey, Christine Morency, Maxim Martin, Sébastien Dubé, Billy Tellier, Sam Breton et Pierre-Yves Roy-Desmarais ont chacun écrit dans les deux dernières semaines un numéro ayant pour thème la COVID-19.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Par exemple, Adib Alkhalidey parlera de la difficulté à convaincre sa mère de rester confinée, Maxim Martin abordera le célibat en temps de crise, tandis que Christine Morency apportera son point de vue féminin sur la sexualité en confinement.

Photo d'archives, Agence QMI

Il n’y aura donc pas de « roast » entre les invités, explique l’animateur Alexandre Barrette.

« Ce sera plus une bataille commune contre la situation actuelle, explique-t-il à l’autre bout du fil. Pour la plupart, ce sera des premiers jets, “live” à la télé, sans rodage. C’est un peu casse-cou. Mais en même temps c’est la beauté de la chose. On a moins d’opportunité de performer sur scène en ce moment, je sais que les humoristes prennent ça très au sérieux. »

En rire, ou pas ?

La question se pose comme toute autre tragédie : est-il trop tôt pour en rire, alors que le monde entier lutte encore contre la pandémie ? « C’est une bonne question. Avant d’accepter l’animation de cette émission-là, je me suis posé la question », affirme Alexandre Barrette.

« Mais je pense que quand l’angle est bon, et que les intentions sont bonnes, on peut. Dans les moments difficiles, l’humour a sa place, et même plus que jamais. On ne va pas rire du deuil ou de la mort, évidemment. J’ai confiance au jugement des gens qui participent à l’émission. »

Valorisation

Alexandre Barrette n’a pas tort non plus lorsqu’il dit que le confinement apporte actuellement son lot de situations risibles qui feront d’excellents numéros.

Alexandre Barrette se considère chanceux. Il a pu reporter à une date ultérieure tous les spectacles de sa tournée Semi-croquant. De plus, il continue à faire de la radio quatre jours par semaine, à CKOI.

« J’ai réalisé à quel point les médias sont tellement importants. Moi, j’ai tout le temps fait mon métier de façon sérieuse, mais en relativisant beaucoup, c’est-à-dire que je ne suis pas un médecin. Si la terre coule, je ne pense pas que j’ai un bateau de secours en tant qu’humoriste. (...) Pour la première fois de ma vie, je n’ai jamais été aussi valorisé de faire mon métier que dans cette période-ci. »

« Les gens se confient à nous, dit-il. On ne soupçonne pas les détresses et solitudes qu’ils vivent. Une radio, une télévision, un projet sur le web, ça entre chez les gens et ça les fait sentir moins seuls. »

Même chose pour le spécial COVID-19 de Roast Battle.

« Je pense que ça peut être un bon exutoire de rire de façon collective, d’une situation dont on est tous victimes, et ça peut faire du bien à des gens qui sont seuls, depuis quelques semaines, sans contact avec personne. Je suis très fier de ce projet-là. »

Roast COVID-19 sera présentée jeudi, 21 h, à Z télé, en direct, pour la première fois de l’histoire de la chaîne.