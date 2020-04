La police pour entrer en contact avec la direction

La coroner, qui a enquêté sur un événement survenu en 2019 au CHSLD Herron de Dorval avait dû demander l’aide des policiers pour entrer en contact avec les propriétaires de l’établissement.

«À plusieurs reprises, au cours de l’investigation, j’ai tenté de contacter la direction du centre et je n’ai reçu aucun retour», a expliqué Me Julie-Kim Godin, lundi, en entrevue avec Mario Dumont.

Selon Mme Godin, plusieurs demandes, tant téléphoniques qu’écrites, avaient été faites pour obtenir des précisions sur la mort d’une résidente dans ce CHSLD.

«Quand on fait une enquête du coroner, on a certains pouvoirs, dont d’obtenir la collaboration des policiers. Alors dans ce cas-ci, on a obtenu la collaboration des policiers pour aller chercher les déclarations des témoins présents [lors de l’événement]», a ajouté la coroner.

En 2019, une résidente souffrant d’Alzheimer et d’aphagie, et qui était normalement alimentée par une préposée qui connaissait bien cette résidente, s’est retrouvée avec une quantité importante de nourriture dans sa bouche.

«La dame s’est étouffée. Une fois que la situation a été constatée, aucune manœuvre ne semble avoir été faite pour désobstruer sa bouche et ses voies respiratoires», a relaté Mme Godin.

Selon son rapport, la résidente a été transférée dans sa chambre où les employés du centre n’ont que constaté que sa situation se dégradait.

Quand les secours sont arrivés, c’était trop tard pour cette résidente.

«Dans le cadre de l’investigation, il y a eu une préposée, qui était présente, qui a dit qu’elle n’a pas appelé le 911 parce qu’elle n’en avait pas l’autorisation», a précisé la coroner, en entrevue avec Mario Dumont.

«Malheureusement, les préposés et le personnel présent ne possédaient peut-être pas tout le bagage qu’on aurait souhaité», a-t-elle poursuivi.

Me Julie-Kim Godin n’a jamais été en mesure de communiquer directement avec la direction du CHSLD Herron au sujet des recommandations faites dans son rapport.

«Je n’ai pas reçu de retour. Je n’ai pu échanger sur mes recommandations. Je n’ai pas su si des mesures avaient été mises en place après mon rapport», a conclu Me Godin.