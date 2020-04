Le rêve de la LNH toujours en tête

Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus dans la LNH. Depuis son arrivée dans le hockey professionnel, Daniel Walcott n’est pas encore parvenu à disputer un match de saison régulière dans le circuit Bettman. Toutefois, pas question pour lui de baisser les bras.

« Le rêve est encore bien présent pour moi. Plusieurs me posent la question à savoir quand je vais être rappelé par le Lightning de Tampa Bay, indique l’attaquant de 26 ans. Ce n’est pas quelque chose que je contrôle.

« Je suis rendu au point de ma carrière où lorsque l’appel va venir, je serai prêt. Je me connais bien et mon style de joueur aussi. Je sais ce que je peux apporter sur la glace si je monte. »

L’ancien choix de cinquième ronde des Rangers de New York a amorcé sa carrière professionnelle au poste de défenseur. Depuis quelques saisons, son entraîneur Benoît Groulx l’utilise comme attaquant à temps plein.

Au cours de la saison estivale, Walcott deviendra joueur autonome. Il n’est pas inquiet pour la suite des choses.

« J’aimerais demeurer avec le Crunch et dans l’organisation du Lightning. Ils me traitent bien et c’est une organisation gagnante. »

Des rénos comme passe-temps

Walcott a décidé de demeurer à sa maison de Syracuse durant la crise de la COVID-19, qui fait des ravages aux États-Unis. Il ne voulait pas mettre sa grand-mère et sa mère à risque en revenant au bercail.

En attendant que la situation se résorbe, il rénove la maison qu’il a achetée.

« Le temps passe plus rapidement. J’ai devancé les plans que j’avais pour cet été. La pause est arrivée pas mal plus rapidement que prévu. Je vais en profiter.

« Je suis rendu aux travaux extérieurs, après avoir fini ce que j’avais à faire à l’intérieur. »