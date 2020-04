Les Expos au parc Jarry: un jour inoubliable

Les partisans de la première heure des Expos de Montréal s’en souviennent encore: le lundi 14 avril 1969, soit il y a précisément 51 ans, ils ont assisté au premier match local de l’histoire des Amours au parc Jarry.

Sous les yeux de 29 184 spectateurs, incluant le maire Jean Drapeau et le premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand, les porte-couleurs de l’équipe ont célébré une victoire de 8 à 7 aux dépens des Cardinals de St. Louis. Sur le terrain, ce fut l’un des rares moments de réjouissance pour la troupe du gérant Gene Mauch qui a savouré seulement 52 gains cette année-là.

Ces ennuis n’ont pas empêché les amateurs montréalais et québécois de s’identifier à de nouveaux héros. En plus du renommé Rusty Staub, alias le «Grand Orange», ils ont pu acclamer Mack Jones dès son entrée en scène à Montréal. Lors de la rencontre inaugurale à domicile, il a claqué un circuit de trois points en première manche, avant d’ajouter un triple ultérieurement. Le voltigeur de gauche a conclu l’affrontement avec cinq points produits, mais surtout, il a éventuellement eu droit au titre de maire de «Jonesville», là où les gradins du champ gauche ont été nommés par les amateurs en son honneur.

Des noms connus

La journée ensoleillée avait d’ailleurs été fertile en émotions. Les gens présents ont profité de conditions parfaites pour le baseball, mais les Cardinals ont failli gâcher la fête. L’équipe du Missouri qui comptait dans ses rangs le marchand de vitesse Lou Brock et le futur gérant Joe Torre avait réalisé une poussée de sept points au cours de son quatrième tour au bâton, quatre d’entre eux étant le fruit du grand chelem de Dal Maxvill.

St. Louis avait capitalisé sur cinq erreurs défensives des favoris locaux et menait 7 à 6. Néanmoins, les Expos avaient répliqué et en fin de septième manche, le lanceur Dan McGinn a aidé sa cause en poussant Coco Laboy au marbre avec un simple, donnant les devants aux Amours pour de bon et leur troisième victoire du calendrier régulier.

Les visiteurs ont cependant pris leur revanche le lendemain en signant un court gain de 4 à 3 devant une foule de 14 718 personnes.

Durant leur première saison dans le baseball majeur, les Expos ont attiré 1 212 608 spectateurs au parc Jarry, où ils ont évolué jusqu’à la fin de la campagne 1976. Malheureusement pour les partisans, le club a totalisé 24 triomphes à la maison en 1969, soit quatre de moins que leur récolte en territoire hostile.