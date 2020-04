Monique Giroux guérie de la COVID-19

MONTRÉAL – L’animatrice Monique Giroux a récemment été atteinte par la COVID-19, mais se dit aujourd’hui guérie.

Dans un long message publié sur Facebook dimanche, jour de Pâques, Monique Giroux a raconté pourquoi elle avait pris une pause de la radio dans les dernières semaines. Depuis la fin mars, c’est François Lemay qui la remplaçait à la barre de ses émissions «Chants libres» et «De l’autre côté de chez Monique», à ICI Première. Des rediffusions ont aussi été au programme.

C’est que la dame avait contracté la COVID-19, mais désirait demeurer discrète sur son état de santé.

«J’ai dû ces trois dernières semaines faire mienne l’expression "silence radio". Et vous avez été nombreux à me demander des nouvelles. Je vous remercie de vous être inquiétés de mon absence. Voici comment ceci explique cela. Je ne souhaitais rendre public mon état de Covidée-19 qu’une fois que j’en serais guérie, ce qui est maintenant confirmé», a écrit Monique Giroux.

Certificat

Dans son mot, cette dernière explique que sa conjointe et elle n’ont heureusement pas eu besoin de se rendre à l’hôpital pour traiter leurs symptômes dus à la COVID-19, sur lesquels elle souhaite d’ailleurs demeurer discrète. Elle fait seulement état de «quelques consultations avec une médecin», «dont les soutiens même téléphoniques furent précieux».

Puis, la communicatrice détaille son envie de consacrer ses énergies à permettre aux guéris, comme sa conjointe et elle, d’obtenir un certificat officiel de levée de confinement.

«Certificat qui n’existe pas encore ici et qui nous serait — alors que nous sommes dit-on immunisées — très utile pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.»

D’après Monique Giroux, certains pays, comme le Chili, et certaines villes, comme Paris, sont sur le point ou ont l’intention d’émettre le document.

Puis, la tête d’affiche radio-canadienne a insisté sur l’importance de respecter les recommandations du gouvernement en matière de santé publique.

«En toute bienveillance, je vous recommande de suivre rigoureusement les consignes, ce que j’ai fait pourtant, de prendre bien soin de vous et des vôtres et de ne pas sous-estimer la férocité de la bête. Elle nous oblige à l’humilité, à l’adaptation, à la patience, à la compassion et paradoxalement à la fois à la distanciation et aux rapprochements», a-t-elle souligné, avant d’ajouter :

«Nous sommes ma conjointe et moi maintenant belle et bien (sic) rétablies, malgré encore une fatigue normale dans les circonstances et qui ne compte plus comme un symptôme!»

«Je serai donc de retour à l’antenne bon pied bon oeil, dimanche prochain le 19 et vous accompagnerai comme je l’ai fait dans tous les épisodes multicolores de nos vies depuis trois décennies», a promis Monique Giroux, avant de terminer sa missive avec de bons vœux de Pâques et un appel à tous à ses auditeurs, invités à inscrire le titre de leur chanson «porteuse d’espoir» préférée sous sa publication.