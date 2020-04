Pandémie ou pas, les Bulls sortent le crochet

Au moment où les activités de la NBA sont en pause en raison de la COVID-19, les Bulls de Chicago ont décidé de mettre à la porte leur directeur général Gar Forman, lundi, et ont nommé Arturas Karnisovas vice-président exécutif aux opérations basketball.

Karnisovas, qui était le directeur général des Nuggets de Denver avant cette nomination, a d’ailleurs été présenté aux médias lors d’une conférence téléphonique.

«C’est un rêve pour moi et je suis prêt pour ce défi qui se présente, a-t-il dit, selon le site officiel de la NBA. J’ai grandi en regardant les Bulls de Chicago. Ils étaient les représentants du basketball et de la NBA pour un jeune enfant de la Lituanie. J’ai toujours eu de l’amour pour cette franchise et en faire partie est un privilège.»

Forman a quant à lui rejoint l’équipe de l’Illinois en 1998, lorsqu’il avait été embauché à titre de recruteur. Il avait obtenu le poste de DG en 2009. Au total, il a passé 22 ans dans cette organisation.

«Ce fut un honneur et un privilège de travailler pour les Bulls de Chicago pendant plus de deux décennies, a indiqué le nouveau chômeur dans un communiqué. Il n’y a pas de meilleur propriétaire que les Reinsdorf dans le sport professionnel. Je tiens à remercier Jerry et Michael pour leur soutien pendant mon mandat. L’organisation des Bulls occupera toujours une place spéciale dans mon cœur.»

En 2019-2020, les Bulls ont maintenu un dossier de 22-44, ce qui les plaçait au 11e rang de l’Association de l’Est de la NBA. L’équipe a également raté les séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes.

La NBA est en pause forcée depuis le 11 mars dernier et pour le moment, aucune date de reprise n’a été avancée.