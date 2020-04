Parcomètres à Montréal : La hausse de 25 cents de l’heure sera effective en juillet

La hausse de 25 cents du tarif horaire des parcomètres à Montréal, entrée en vigueur le 1er avril avant d’être suspendue le lendemain, sera finalement effective à compter du 2 juillet prochain.

Le 2 avril dernier, en pleine pandémie de COVID-19, la Ville disait suspendre «temporairement l’indexation annuelle de ses parcomètres», et ce, «pendant la période de pause décrétée par le gouvernement du Québec».

La fin de cette pause est actuellement prévue pour le 4 mai. La suspension de la hausse des tarifs sur les parcomètres du réseau artériel durera donc deux mois supplémentaires, selon une ordonnance édictée mercredi dernier à huis clos par le comité exécutif de la Ville.

La semaine dernière, la Ville avait annoncé la suspension des grands évènements sportifs et culturels jusqu’au 2 juillet, lendemain de la fête du Canada.

Selon les arrondissements, le tarif horaire se situe entre 1,25 $ et 3,25 $. Après la hausse, il variera entre 1,50 $ et 3,50 $. Le tarif plus élevé s’appliquera sur la majeure partie de l'arrondissement de Ville-Marie et de celui du Plateau-Mont-Royal, ainsi que dans le secteur est du Sud-Ouest.