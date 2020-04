Quoi regarder à la télévision mardi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones mardi, le 14 avril.

«Héros canins»

Rediffusion de la première saison de cette téléréalité animale. Nate déniche un adorable golden retriever mélangé à un rottweiler pour Kalani, un ex-marine qui souffre d’anxiété et d’un trouble de stress post-traumatique grave. Laura s’occupe de Kelly, qui souffre d’une forme rare de paralysie cérébrale, et lui trouve un adorable grand danois. Mardi, 9 h, MOI ET CIE.

«Aurore»

Luc Dionne revisitait en 2005 la tristement célèbre histoire de la petite Aurore, l’enfant martyre, décédée en 1920 sous les cruels sévices de sa belle-mère, Marie-Anne Houde. Choisie parmi plus de 10 000 préadolescentes pour incarner la fillette brutalisée, Marianne Fortier, alors âgée d’une dizaine d’années, entamait là une prolifique carrière, entourée de grosses pointures comme Hélène Bourgeois-Leclerc (la marâtre), Serge Postigo (Télésphore Gagnon, le père d’Aurore), Rémy Girard (Auréus Mailhot, le juge de paix), Yves Jacques (le curé Leduc), Sarah-Jeanne Labrosse (Marie-Jeanne, la sœur d’Aurore) et plusieurs autres. Mardi, 16 h 30, Cinépop.

«Pas plus bêtes que nous»

Pour distraire les jeunes avec nos amis les animaux et l’animateur Jérémie Larouche, on va nourrir les charmants habitants du Parc Safari, Nick Furet et ses Rats-Vengers se donnent comme mission de comprendre les modes de digestion animale, et Albert Einchenille étudie la façon dont les animaux s’alimentent. Mardi, 16 h 30, Unis TV.

Coupe du monde de hockey 2016

Voyez ou revoyez le parcours sans faille du Canada à la Coupe du monde de hockey s’étant déroulée en septembre 2016, à Toronto. L’équipe canadienne réunissait alors des talents comme Carey Price, Shea Weber, Sidney Crosby et Patrice Bergeron. Après la diffusion, lundi, des deux matchs de la ronde préliminaire, la demi-finale s’amorce mardi, alors que le Canada affronte Alex Ovechkin, Evgeni Malkin et la Russie. Mardi, 19 h, TVA Sports.

«Si on s’aimait»

La première semaine de «Si on s’aimait», marquée, entre autres, par la psychorigidité de Jonathan sur le choix de son fromage à raclette à l’épicerie, n’a pas laissé présager de romances faciles entre les trois couples à l’essai, mais qui sait de quel côté le vent pourrait tourner? Ce mardi, les duos testent leur complicité en expérimentant diverses activités. La connivence est au rendez-vous pour Jonathan et Marie-Ève, mais Jennifer et Mike ont plus de mal à s’entendre. Mardi, 19 h 30, TVA.

«Constantine»

Un expert en démonologie fait équipe avec une détective pour contrer les forces sataniques qui menacent le monde des vivants, dans ce drame fantastique de Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz et Shia LaBeouf. Mardi, 19 h 30, addikTV

«Eaux turbulentes»

Précédemment diffusée à ICI ARTV l’automne dernier, la minisérie policière de quatre heures «Eaux turbulentes», entièrement tournée à Sudbury, en Ontario, vient de faire le saut à ICI Radio-Canada Télé. Elle met en vedette Hélène Florent dans la peau de Marianne Desbiens, une enquêteuse qui doit résoudre un meurtre, sitôt revenue dans sa ville natale, à la suite d’une bavure policière ayant entraîné de graves conséquences. Il s’agit cette semaine du deuxième épisode, de la fiction, qui réunit également des acteurs comme Gabriel Sabourin, Charles Bender, Geneviève Langlois et Patrick Drolet. Mardi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.