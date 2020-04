Retrait des accusations pour l'accusé du Walmart?

Compte tenu du revirement de situation, on pourrait décider de retirer les accusations contre l’individu accusé de s’être servi de sa voiture comme d’une arme et d’avoir causé des blessures graves à un agent de sécurité au Wal-Mart. Du moins, il aurait une très bonne défense à faire valoir : La légitime défense.

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Cet événement du Wal-Mart nous rappelle l’importance de la présomption d’innocence. Il y a toujours deux cotés à la médaille et c’est aux tribunaux de juger de la culpabilité de quelqu’un. Dans cette histoire, on s’est tous laissés avoir. Lorsqu’on a entendu la première version de l’histoire et pensé que l’homme s’était vengé en fonçant sur la victime en utilisant son véhicule comme une arme, tout le monde réclamait justice pour un événement qu’on considérait choquant et encore plus grave en ces temps de pandémie. On voulait que le prévenu paye pour son crime sans même se poser de question ou songer ne serait-ce qu’un instant que la véritable histoire pouvait être toute autre. Même en écoutant la version de la conjointe de l’accusé témoignant de ce qui ce serait passé, la violence menaçante qu’aurait utilisé l’agent de sécurité et la raison de leur fuite, on ne la croyait pas. Heureusement pour eux, il y avait une vidéo...

Vous pouvez écouter l’entrevue de Me Jean-Paul Boily sur la présomption d’innocence à l’émission Avocat à la Barre sur QUB radio dans l'extrait ci-dessous :

VIDÉO DE SURVEILLANCE

Sans cette vidéo qui montrerait que la victime aurait coupé le chemin de l’accusé avec son véhicule pour ensuite monter sur son capot et donner des coups de poings dans le but de casser la vitre, on aurait jamais cru cette version. Une vidéo, ça ne ment pas. Avec des témoignages on aurait peut-être pu éclaircir la situation et démontrer que l’agent était agressif, mais je ne suis pas sûr. Je crois que sans cette vidéo l’accusé aurait passé dans le tordeur judiciaire et n’aurait pas été remis en liberté en attendant son procès puisque cela aurait miné la confiance du public en ces temps de pandémie. Les témoignages peuvent être remis en question, mais une vidéo qui a capté des événements et qui constitue une preuve matérielle, c’est plus difficile à contester.

DEMANDEZ-VOUS CE QUE VOUS AURIEZ FAIT

Qu’auriez vous fait à la place de la personne qui est dans la voiture avec sa conjointe avec une personne aussi agressive sur le capot? Qu’advient il de vous et votre conjointe si la personne réussit à briser la vitre? Jusqu’ou ça va aller? Est- ce que c’est de la légitime défense d’essayer de l’enlever de là?

LÉGITIME DÉFENSE

Selon Me Jean-Pierre Rancourt, criminaliste bien connu, que j’ai reçu en entrevue à l’émission Avocats à la Barre à QUB Radio, il est très probable que ce soit un cas de légitime défense :

«L’accusé est avec sa femme ne l’oublions pas et pour lui c’est terminé. Il y a quelqu’un qui est agressif qui est debout sur le capot et essaye de briser la vitre. Est-ce qu’il y a la une légitime défense en essayant de l’enlever du capot? Possiblement, on verra. Qu’auriez vous fait ? Quand il y a un individu comme ça qui est hystérique sur votre capot et qui vous menace et veut casser la fenêtre avec les poings...vous ne savez pas jusqu’où ça va aller. Il a essayé de débarquer l’individu du capot pour s’en aller et malheureusement il est tombé et s’est blessé gravement à la tête. Est-ce que c’est une négligence criminelle de l’accusé d’avoir tenté de le débarquer de la voiture? Ou c’est un geste en réaction à ce que l’agent de sécurité a fait?»

Vous pouvez écouter l’entrevue de Me Jean-Pierre Rancourt à Avocats à la Barre si dessous :

RETRAIT DES ACCUSATIONS

Au début la Couronne s’objectait vigoureusement à la remise en liberté de l’accusé. On pensait que c’était quelqu’un qui avait frappé délibérément un agent de sécurité dans l’exercice de son travail. Cependant, quand on s’est aperçu avec la vidéo que ce n’était plus du tout la même histoire, la Couronne a accepté la remise en liberté. C’est bien pour dire, il y seulement les fous qui ne changent pas d’idée! Quel impact aura cette vidéo pour la suite? On se rappelle que la Couronne peut à tout moment retirer des accusations si elle n’a plus cette conviction de pouvoir avoir gain de cause devant un juge ou un jury. Selon Me Rancourt il est possible que dans la suite du processus on évalue s’il n’y aurait pas possibilité de retirer les accusations suite à la divulgation de ce vidéo. Il ne faut pas oublier aussi que, outre la possibilité de plaider la légitime défense, les blessures graves qu’a subi l’agent de sécurité pourraient être considérées comme un accident. En effet, la victime aurait pu contribuer à son propre malheur par ses gestes intentionnellement violents contre l’accusé, et cela pourrait avoir pour effet d’enlever au comportement de l’accusé toute intention criminelle de vouloir lui causer des blessures.

UN DRAME

Cette histoire fait réfléchir et il n’en reste pas moins que, peu importe le fautif dans cette histoire, c’est un drame humain qui cause des victimes des deux côtés. L’un subira probablement un procès qui changera sa vie. L’autre est gravement blessé et a cinq enfants qui ont besoin de lui.