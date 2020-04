COVID-19 : Santé Canada approuve le test-minute de Spartan Bioscience

OTTAWA | Santé Canada a approuvé le test rapide de la COVID-19 de Spartan Bioscience, a indiqué l’entreprise dimanche soir.

L’entreprise d’Ottawa promet de détecter la présence du virus SRAS-CoV-2 en 30 minutes ou moins à l’aide d’un dispositif portatif de dix centimètres pour 1,6 kg.

«Nous sommes prêts à envoyer notre test de COVID-19 portable aux gouvernements provinciaux et fédéral et à le rendre le plus largement disponible aux Canadiens», a indiqué par voie de communiqué Paul Lem, président-directeur général de Spartan.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a commandé à Spartan 200 000 trousses de test et 100 appareils pour les analyser, a appris mardi «Le Journal».

La technologie derrière ce dispositif est la même que celle utilisée actuellement en laboratoire – ce qui nécessite un prélèvement biologique - mais l’entreprise a pu condenser le processus dans sa machine, qui pourra être utilisée par tout le monde.