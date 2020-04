Xavier Ouellet s’accroche à son objectif

Grand Rapids, Detroit, Montréal, Laval. Depuis ses débuts chez les professionnels en 2013-2014, Xavier Ouellet a visité quatre villes, se promenant entre deux circuits, la LNH et la Ligue américaine. À 26 ans, il cherche toujours à gagner sa place dans la ligue de Connor McDavid, Sidney Crosby et Roman Josi.

En sept saisons, le défenseur gaucher a une expérience professionnelle de 269 matchs dans la Ligue américaine et de 172 matchs dans la LNH.

Au moment de l’interruption des activités dans la LNH le 12 mars dernier, il avait sa place dans le vestiaire du Canadien. Avec la blessure au pied gauche de Victor Mete et le renvoi avec le Rocket de Laval de Cale Fleury, il avait regagné une place parmi le fragile « top six » des défenseurs du CH.

Pour un défenseur comme Ouellet, chaque match qu’il passe dans la grande ligue est une occasion de montrer sa valeur et son potentiel. Il a perdu cette chance quand la pandémie de la COVID-19 a paralysé les activités de pratiquement tous les secteurs sur la planète.

« C’est dommage. Je me retrouvais à un bon endroit au moment de la pause dans la LNH, a raconté Ouellet en entrevue téléphonique au Journal. J’étais où je voulais être en jouant pour le Canadien. Mais, c’est une situation triste et difficile pour tout le monde. Je ne peux pas me plaindre. »

« Je jouais bien avant l’interruption, a-t-il poursuivi. J’avais trouvé une façon de revenir à Montréal et j’obtenais de bonnes minutes. J’avais le sentiment que je faisais un bon travail. Ça fait mal au cœur. »

Sans contrat

Marc Bergevin aura une décision à prendre dans le cas de Ouellet. Le choix de deuxième tour des Red Wings en 2011 avait paraphé pour une deuxième année d’affilée un contrat d’une seule saison avec le Tricolore. C’était un pacte de 700 000 $ dans la LNH et de 300 000 $ dans la LAH.

Sur le flanc gauche, le CH a déjà plusieurs défenseurs avec des contrats en poche pour l’an prochain avec les Ben Chiarot, Brett Kulak, Karl Alzner, Otto Leskinen et Gustav Olofsson. Mete, qui sera joueur autonome avec restriction le 1er juillet, s’ajoutera aussi à ce groupe. Si Alzner pourrait voir son lucratif contrat racheté, Bergevin lancera fort probablement des bouteilles à la mer afin d’obtenir du renfort à cette position, soit via le marché des joueurs autonomes ou par une transaction. Et il ne faut pas oublier qu’Alexander Romanov devrait aussi débarquer à Montréal.

Ouellet dort en paix même s’il sait qu’il y aura du trafic à sa position.

« J’ai espoir de rebondir encore l’an prochain, a-t-il répliqué. J’ai connu une bonne saison. Je jouais du bon hockey aussi avec le Rocket de Laval. J’ai bien fait aussi lors de mes rappels à Montréal. J’ai prouvé que je suis un défenseur de la LNH. »

« Je n’ai pas trop de contrôle sur ma destinée, a-t-il enchaîné. J’ai toujours dit que j’aimais ça être à Montréal et jouer pour l’organisation du Canadien. À la fin de la saison, je deviendrai joueur autonome avec restriction. Les dirigeants du CH auront à choisir s’ils veulent m’offrir un contrat ou non. Je suis dans une situation dans ma carrière où je dois penser à mon principal objectif et c’est de jouer dans la LNH. À la fin de l’année, j’étais là. Je devrai maintenant attendre pour voir ce qui arrivera. Je garde une mentalité au jour le jour. »

Un meneur à Laval

Il y a toutefois une carte qui jouera en faveur de Ouellet. S’il n’est pas dans la LNH, il peut agir comme un meneur avec le Rocket et son ancien entraîneur avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, Joël Bouchard. Il portait le « C » de capitaine avec le Rocket cette année.

« Quand je me retrouve à Laval, je veux être le meilleur défenseur du Rocket, mais aussi l’un des meilleurs de la Ligue américaine, a-t-il affirmé. Quand je remonte à Montréal, je veux prouver que j’appartiens à la LNH. »

En 39 matchs avec le Rocket cette saison, Ouellet a amassé 24 points (9 buts, 15 passes). Il a récolté deux passes en 12 rencontres avec le CH.