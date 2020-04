GAGNIÈRE, Diane



De Blainville, le 9 avril 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Diane Gagnière, épouse de M. François Miscioscia.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Lyne) et Stéphanie (Donald), ses petits-enfants Samuel, Jade, Maurélie, Théo, Charles, Émile, Laurence et Olivier, sa soeur Nicole, sa belle-soeur Danielle (Pierre), sa nièce Mélissa et son neveu Bradley ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des évènements, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un merci tout spécial à l'équipe de Pallia-Vie et en particulier à Marlène qui a su si bien en prendre soin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Pallia-Vie.