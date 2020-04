Confinement : des quiz a cappella à la saveur QW4RTZ

En cette période de confinement, qui a un peu libéré l’agenda du groupe QW4RTZ, le quatuor a cappella a décidé de concevoir un quiz sur Facebook.

«On est vraiment passionnés de quiz!, lance d’emblée François Pothier Bouchard. Comme on est tous confinés à la maison, on se demandait ce qu’on pourrait produire comme petit vidéo. On s’est dit, pourquoi ne pas faire un quiz à saveur a cappella, à saveur musicale?»

Le public a rapidement embarqué dans le concept, se laissant charmer par le plaisir contagieux de François Dubé, Philippe C. Leboeuf, Louis Alexandre Beauchemin et François Pothier Bouchard. C’est ainsi que le QW4RTZ COVID Quiz est né. L'événement se tient les mercredis à 21 h sur la page Facebook du groupe.

Extraits a cappella

Les gars du groupe posent cinq questions à tour de rôle pendant que les autres tentent d’y répondre. Chacun a d’ailleurs préparé un extrait a cappella qui fait partie d’une question.

«Je me suis couché à 2 h du matin pour faire mon petit vidéo a cappella. Je pense que j’ai passé 20 heures sur mon vidéo! C’est long, mais en même temps, c’est très plaisant! C’est le fun de préparer ça et de le montrer au public et aux gars aussi. Ça fait comme une surprise chaque semaine!», confie Pothier Bouchard.

De plus, les points sont comptabilisés et le perdant se fait mettre au défi musical par ses compères. Lors du dernier QWARTZ COVID Quiz, François Pothier Bouchard a reçu le défi d’interpréter, a cappella bien sûr, «Toosie Slide» de Drake.

Un nouvel album

Le quatuor a cappella préparait la sortie d’un tout nouvel album, intitulé «SHKABEDABEDWEEBESHOOBOP», avant que le monde entier soit chamboulé par la COVID-19. La parution devait se faire le 27 mars, mais a été reportée au 12 juin.

«On a passé tellement de temps dessus et on y a mis tellement d’amour qu’on s’est dit "on ne va pas le lancer au beau milieu de la crise". L’avenir reste incertain. On ne sait pas encore si on va faire un lancement. Probablement qu’on va devoir le lancer pendant que les mesures de distanciation sociale sont encore en place, parce que ça m’étonnerait que, dans quelques mois, on puisse retourner dans les salles de spectacle. On va se trouver un plan de match!», explique François Pothier Bouchard.

L’opus est composé de reprises de succès radio anglophones à la saveur QW4RTZ, bien sûr!

«La totalité des chansons sont des succès souvenirs des années 80 et 90. C’est souvent des chansons qui sont des plaisirs coupables. Je pense à "Never Gonna Give You Up" ou des chansons des Backstreet Boys. Toutes ces chansons entrecoupées de blagues et de niaiseries comme à notre habitude», décrit le membre du sympathique quatuor.

D’ailleurs, les participants au QW4RTZ COVID Quiz courent la chance de gagner un de ces albums. Pour plus d’informations, visitez le facebook.com/qw4rtz