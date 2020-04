Coronavirus: le calendrier sportif chamboulé

PARIS | Le bouleversement du calendrier sportif se poursuit à mesure que la pandémie de coronavirus s’étend.

Liste des principaux évènements sportifs annulés, reportés, déplacés ou menacés:

JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques d’été de Tokyo, initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, ont été reportés d’un an et se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021.

ATHLÉTISME

- Les Mondiaux d’athlétisme, prévus du 6 au 15 août 2021 à Eugene (États-Unis), ont été reportés du 15 au 24 juillet 2022.

- Les Mondiaux en salle, prévus du 13 au 15 mars 2020 à Nankin (Chine), ont été repoussés à 2021.

- Un « potentiel report » des Championnats d’Europe d’athlétisme, prévus à Paris du 25 au 30 août, est étudié par la fédération européenne.

. Marathons- L’édition 2020 du marathon de Boston a été reportée du 20 avril au 14 septembre.

- Le marathon de Paris, prévu le 5 avril, est reporté au 18 octobre.

- Le marathon de Londres, qui devait se tenir le 26 avril, a été reporté au 4 octobre.

BADMINTON

- Les Championnats d’Europe (21-26 avril à Kiev), d’Asie (mêmes dates, à Manille) et panaméricains (23-26 avril au Pérou) ont été suspendus. Tous les tournois sont suspendus jusqu’au 26 avril.

BASEBALL

- Aux États-Unis, le début de la saison de Ligue majeure de baseball (MLB), prévu le 26 mars, est repoussé d’au moins huit semaines.

BASKETBALL

- La NBA a été suspendue pour « au moins » un mois le 11 mars. Une reprise des rencontres en juin est évoquée.

- La Fédération internationale (Fiba) et l’Euroligue ont suspendu toutes les Coupes européennes.

- La « March Madness », la phase finale du championnat universitaire américain, a été annulée.

BOXE

- Les épreuves européennes qualificatives pour les Jeux olympiques de Tokyo ont été interrompues. La tenue du tournoi des Amériques, qui devait se tenir à Buenos Aires fin mars/début avril et le tournoi final mondial à Paris en mai ont également été suspendus.

- Le troisième combat des poids lourds entre le Britannique Tyson Fury, tenant du titre WBC, et l’Américain Deontay Wilder, prévu le 18 juillet à Las Vegas, a été reporté « peut-être [...] début octobre », selon le promoteur Bob Arum.

CYCLISME

- Le cyclisme d’élite a suspendu son activité « au moins jusqu’à fin avril ».

- France: Paris-Roubaix, la reine des classiques, prévue le 12 avril, a été reportée, sans précision de date. Avec les annulations de Milan-Sanremo (21 mars), du Tour des Flandres (5 avril) et de Liège-Bastogne-Liège (26 avril), quatre des cinq « monuments » du cyclisme sont en suspens.

- Italie: le Giro, premier Grand tour de l’année, est reporté.

- Le Tour de France, dont le départ est prévu le 27 juin, pourrait s’élancer en août. Mais les organisateurs n’ont pas officialisé la date.

- Belgique et Pays-Bas: la classique cycliste Gand-Wevelgem, prévue le 29 mars, a été reportée sine die. L’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, prévus les 19 et 22 avril, également.

- En Espagne, le Tour de Catalogne (23-29 mars) a été reporté et le Tour du Pays basque (6-11 avril) annulé.

- En Suisse, le Tour de Romandie (28 avril-3 mai) a été annulé.

GOLF

- Les classements mondiaux messieurs et dames ont été figés vendredi à la date du 15 mars et pour une durée indéterminée.

- L’édition 2020 du British Open, prévue mi-juillet, a été annulée. Prévu en mai, le Championnat PGA est désormais censé se dérouler du 6 au 9 août. L’US Open, prévu en juin, doit se disputer du 17 au 20 septembre. Et le Masters d’Augusta, qui devait avoir lieu début avril, a été reporté du 12 au 15 novembre. La Ryder Cup est-elle maintenue du 24 au 27 septembre à Köhler, dans le Wisconsin. Le circuit PGA est actuellement suspendu jusqu’au 24 mai, l’EPGA jusqu’au 28 mai. Le Player’s championship, 5e tournoi de l’année en termes de prestige, a été annulé à l’issue du premier tour le 9 mars.

- Les tournois du circuit féminin (LPGA) programmés jusqu’au 3 mai sont reportés. Le premier Majeur de la saison, l’ANA Inspiration (2-5 avril), se déroulera finalement du 10 au 13 septembre.

GYMNASTIQUE

- Les Mondiaux de gymnastique artistique, prévus à Copenhague du 18 au 24 octobre 2021, n’ont normalement pas lieu les années des JO d’été et sont donc menacés par le report des Jeux de Tokyo.

HANDBALL

- Les compétitions européennes sont suspendues jusqu’au 12 avril.

- Les six tournois de qualification olympique (TQO), programmés du 20 au 22 mars pour les dames et du 17 au 19 avril pour les hommes, d’abord décalés au mois de juin, ont été renvoyés à une date ultérieure après le report des JO.

HOCKEY SUR GLACE

- La Ligue nationale de hockey sur glace (NHL) a suspendu son calendrier à trois semaines de la fin de la saison régulière.

- Le Mondial de hockey sur glace de deuxième division (27 avril - 3 mai) en Slovénie a été annulé.

KARATÉ

- Le tournoi de qualification olympique (TQO) prévu en mai à Paris a été décalé à 2021, après le report des JO.

NATATION

- Les Championnats du monde de natation, prévus du 16 juillet au 1er août 2021 à Fukuoka (Japon), devront probablement être reportés pour ne pas faire doublon avec les JO de Tokyo.

- Les Championnats d’Europe de natation (11-24 mai 2020 à Budapest) ont été reportés. Le créneau du 17 au 30 août a été retenu comme date « provisoire » de report.

PATINAGE ARTISTIQUE

- Les Championnats du monde, prévus du 16 au 22 mars à Montréal, sont annulés.

PENTATHLON MODERNE

- Les trois dernières étapes de la Coupe du monde, prévues à Sofia, Budapest et Séoul, ont été suspendues et seront reprogrammées en mai et/ou juin si possible, a annoncé la Fédération internationale (UIPM).

RUGBY

. Rugby à XV

- Tournoi des Six nations: quatre matchs ont été reportés: Irlande - Italie (7 mars), pays de Galles - Écosse, Italie - Angleterre et France - Irlande (14 mars). Ils devraient être disputés fin octobre.

- En France, le Top 14 et la Pro D2 sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

- Le Super Rugby, championnat de rugby à XV de l’hémisphère Sud, qui réunit des équipes d’Afrique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Argentine et du Japon, est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

- Les quarts de finale (3-5 avril), les demi-finales et les finales (mai) de Coupe d’Europe et du Challenge européen ont été reportés.

- Le championnat anglais de rugby a été suspendu indéfiniment

- La Major League Rugby, championnat réunissant 12 équipes nord-américaines, a annoncé jeudi l’annulation de sa saison 2020 après cinq journées.

- La Coupe du monde des moins de 20 ans, prévue du 28 juin au 18 juillet dans le nord de l’Italie, a été annulée.

. Rugby à VII

- Les étapes du circuit mondial masculin de rugby à VII de Londres et Paris, prévue en mai, sont reportées, pour l’instant en septembre. La finale du circuit est également reportée.

- Sur le circuit féminin, l’étape de Langford (Canada), prévue en mai, est reportée.

SNOOKER

- Les Championnats du monde (18 avril-4, mai à Sheffield en Angleterre) ont été reportés « en juillet ou en août ».

SOCCER

- Compétitions suspendues:

. France: la Ligue 1, « jusqu’à nouvel ordre ». Une reprise des matchs de championnat le 17 juin est à l’étude.

. Championnat d’Angleterre, jusqu’au 30 avril.

. Championnat d’Italie initialement jusqu’au 3 avril, désormais sans date de reprise.

. Championnat d’Allemagne de première et deuxième division, initialement jusqu’au 2 avril, la suspension a été prolongée sine die.

. En Espagne, la Liga et plus généralement tout le football, professionnel comme amateur, sont suspendus jusqu’au feu vert des « autorités compétentes »

. Championnat du Portugal « pour une durée indéterminée ».

. Championnat de Turquie, pour une durée non précisée.

. Championnat des Pays-Bas, initialement jusqu’au 6 avril.

. Championnat d’Écosse, jusqu’au 10 juin.

. Championnat de Russie, initialement jusqu’au 10 avril.

. Championnat de Belgique jusqu’au 30 avril inclus.

. Ligue nord-américaine de football (MLS) jusqu’au 10 mai.

. Les rencontres de Copa Libertadores sont suspendues jusqu’au 5 mai.

. Championnat d’Afrique du Sud, aucune durée précisée.

- Matchs ou compétitions reportés:

. L’Euro-2020 de football, qui devait avoir lieu dans douze villes à travers l’Europe du 12 juin au 12 juillet 2020, est repoussé à 2021 (11 juin - 11 juillet). En conséquence, l’Euro féminin (prévu du 7 juillet au 1er août 2021), l’Euro espoirs (juin 2021) et la phase finale de la Ligue des nations vont être décalés. Le nouveau Mondial des clubs, également prévu à l’été 2021, devrait être reprogrammé soit fin 2021, soit en 2022 ou 2023.

. La Copa America, prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 en Argentine et en Colombie, est reportée du 11 juin au 11 juillet 2021.

. Le CHAN-2020, prévu initialement au Cameroun du 4 au 25 avril, est reporté « à une période plus propice ».

. En Ligue des champions, les derniers 8es de finale retour sont reportés. En Ligue Europa, les derniers 8es de finale aller et les matchs retour sont ajournés.

. Les matchs de la Ligue des champions asiatique prévus en mai et en juin ont été reportés le 14 avril jusqu’à nouvel ordre.

. Espagne: la finale de la Coupe du Roi Real Sociedad - Athletic Bilbao prévue le 18 avril est ajournée (nouvelle date à fixer).

. La finale de la Coupe des Pays-Bas, prévue le 19 avril, est reportée sine die.

- Matchs ou compétitions annulés:

. Les matchs amicaux Espagne-Allemagne (26 mars), Allemagne-Italie (31 mars), Autriche-Angleterre (2 juin) et Angleterre-Roumanie (7 juin) ont été annulés, comme le tournoi amical international de Qatar Airways, qui devait réunir fin mars le Portugal, la Croatie, la Belgique et la Suisse.

. En Amérique du Sud, le début des qualifications pour le Mondial-2022 a été reporté.

SPORTS D’HIVER

- Les saisons de ski alpin, biathlon et ski de fond sont terminées après l’annulation des dernières étapes de Coupe du Monde, ainsi que des finales pour le ski alpin.

SPORTS MÉCANIQUES

. Automobile

- Le Grand Prix d’Australie, première manche du Championnat du monde de F1 prévue le 15 mars, a été annulé. Les cinq suivants, Bahreïn (22 mars), Vietnam (5 avril), Chine (19 avril), Pays-Bas (3 mai) et Espagne (10 mai) sont reportés à des dates à déterminer. Le GP de Monaco (24 mai) est annulé. La période de trêve estivale de juillet-août a été déplacé à mars-avril et rallongée « de 14 à 21 jours. »

- Championnat du monde des rallyes (WRC): les rallyes d’Argentine (23-26 avril), Portugal (21-24 mai) et Italie (4-7 juin) sont reportés à des dates à déterminer.

- Championnat du monde d’endurance (WEC): les 6 Heures de Spa-Francorchamps sont reprogrammées le 15 août, avant les 24 Heures du Mans (prévues initialement en juin) les 19 et 20 septembre et enfin les 8 Heures de Bahreïn le 21 novembre, en remplacement des 1000 Miles de Sebring qui ont été annulés.

- La saison de Formule E est suspendue pour deux mois, depuis le 13 mars, et pourrait reprendre à Berlin le 21 juin.

- L’IndyCar a annoncé le report des 500 Miles d’Indianapolis du 24 mai au 23 août. Il a annulé toutes ses courses jusqu’à fin avril ainsi que le « double header » prévu en mai à Detroit, mais en a ajouté deux autres au GP de Monterey et à l’Iowa 300, ainsi qu’une troisième épreuve à Indianapolis.

. Moto

- Le premier Grand prix au Qatar a été annulé. Ceux de Thaïlande (4 octobre), Amériques (15 novembre), Argentine (22 novembre), Espagne, France, Italie et Catalogne (à déterminer) ont été reportés. Le début de la saison de MotoGP, prévu le 8 mars, est au minimum attendu pour le 21 juin en Allemagne.

- Les 24 Heures du Man moto, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 29 et 30 août.

SURF

- La ligue professionnelle de surf (WSL) a annulé mardi 17 mars et jusqu’à fin mai l’ensemble des épreuves du circuit professionnel.

TENNIS

- Le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros, qui devait initialement se dérouler du 24 mai au 7 juin, est reporté du 20 septembre au 4 octobre.

- Le tournoi de Wimbledon, le majeur suivant dans le calendrier, censé commencer le 29 juin, a été annulé, comme toute la saison sur gazon.

- Les circuits masculin (ATP) et féminin (WTA) de tennis sont suspendus jusqu’au 13 juillet à minima, les classements sont gelés.

- La phase finale de la Fed Cup, prévue du 14 au 19 avril à Budapest et qui devait réunir douze nations, a été reportée.

TENNIS DE TABLE

- La Fédération internationale de tennis de table a suspendu toutes ses compétitions jusqu’au 30 juin.

VOLLEYBALL

- La 10e édition de la Transat Québec : Saint-Malo, dont le départ était prévu le 12 juillet, est annulée.

- Toutes les compétitions européennes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

- En France et en Italie, les championnats ont été définitivement arrêtés.