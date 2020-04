COVID-19 : La Ville de Montréal vise un plan de relance pour mai

MONTRÉAL | L’administration Plante planche sur un plan de relance pour mousser les activités économiques de la métropole, une fois la crise du COVID-19 dans le rétroviseur.

Ce plan pourrait être présenté en mai et s’étendra «sur un horizon de 12 à 18 mois», a indiqué mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sans dévoiler de détails concrets.

Elle a évoqué des «projets shovel ready» (prêts à démarrer), dans plusieurs secteurs qui lui sont chers. «Je ne vous cacherai pas que tout ce qui touche l’habitation, le transport collectif, nos grandes infrastructures vertes qui peuvent rendre le territoire plus résilient sont des projets très porteurs», a-t-elle dit.

Selon Michel Leblanc, qui préside la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), un plan de relance municipal devrait viser la reprise des activités commerciales sur les artères, et aussi encourager les industries touristiques et culturelles. Par exemple, en misant sur le «tourisme local», afin d’inciter les Québécois à visiter Montréal durant leurs vacances.

Immobilier

En outre, «on s’attend que la mairesse et son équipe lancent des messages très positifs aux grands promoteurs immobiliers et investisseurs pour que les grands projets à Montréal repartent», suggère M. Leblanc.

Le projet de règlement sur le logement social, surnommé «20/20/20», devrait être mis sur la glace, à son avis. «On pense que dans les prochains mois, il vaudrait mieux surseoir et donner le temps à l’économie de repartir», a souligné M. Leblanc.

La relance passera aussi par des projets d’infrastructures et de voirie, d’après la CCMM, qui plaide pour l’agrandissement du Palais des congrès de Montréal, même si le dernier budget provincial ne prévoyait pas d’argent à cet effet.

Finances de la Ville

La pandémie aura un impact sur les finances de la Ville, a confirmé la mairesse, qui ne souhaite pas réduire les services aux citoyens. «C’est majeur les pertes qu’on va avoir», a-t-elle dit, réclamant un appui financier des gouvernements supérieurs pour la métropole, «locomotive économique du Québec».

«N'oublions pas que les Villes ne peuvent pas faire de déficit et que ce n'est pas le temps de diminuer nos investissements. Présentement ce sont surtout nos revenus autonomes qui sont affectés et qui diminuent avec la fermeture des musées et des centres sportifs par exemple», a précisé Geneviève Jutras, attachée de presse de Mme Plante.

Selon le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, sa ville risque la faillite puisque des propriétaires ne seraient pas en mesure de payer les taxes foncières. «Nous ne voyons pas de risque de faillite, mais bien entendu la crise amène des défis financiers importants», a commenté Mme Jutras.

Lorsque la Ville de Montréal a présenté son budget record de 6,1 milliards $ en décembre dernier, le gouvernement canadien parlait d’une croissance économique de 1,6 % en 2020. Le Fonds monétaire international (FMI) prédit désormais une décroissance de 6,2 % au Canada.

Comment Montréal devrait aider ses PME?

Une entreprise montréalaise sur trois risque de fermer définitivement ses portes en raison de la crise créée par la pandémie de coronavirus, selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

C’est donc dans un climat d’urgence que la Ville annoncera mercredi comment elle compte utiliser l’enveloppe de 40 millions $ reçue du gouvernement provincial pour aider les petites et moyennes entreprises qui manquent de liquidités.

La FCEI souhaite qu’une aide financière aux entreprises prenne la forme de subventions plutôt que de prêts à rembourser ultérieurement, a indiqué Gopinath Jeyabalaratnam, analyste principal des politiques.

Pour sa part, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc, s'attend plutôt à des prêts «pour aider les liquidités des toutes petites entreprises». Les subventions devraient plutôt relever de Québec, qui a plus de moyens, selon lui.

Les deux s’entendent pour dire que plusieurs entreprises devront revoir leurs façons de faire pour survivre à la pandémie. Cette dernière a eu l’effet d’un «choc brutal pour le milieu des affaires», a relaté M. Leblanc.

«Pour toutes ces entreprises qui étaient déjà fragiles, c’est extrêmement angoissant», a affirmé M. Leblanc. Les prêts à eux seuls ne sont pas une solution viable à long terme; elles devront également changer leur modèle d’affaires, a-t-il expliqué.

Chez les entreprises qui étaient déjà plus robustes et pour lesquelles les banques se sont montrées plus conciliantes, «il y a plus d’optimisme», croit-il. Au-delà de l’urgence, elles commencent à songer à la relance.

Selon la FCEI, la municipalité devrait aider les PME à obtenir de l’équipement de protection, comme des gants, si les activités commerciales reprennent. Certains commerces pourraient aussi fonctionner par prise de rendez-vous, pour limiter les personnes admises à l’intérieur, a suggéré M. Jeyabalaratnam.

Pas assez

La mairesse de Montréal Valérie Plante souhaite qu'une aide particulière pour la métropole parvienne de Québec, car elle estime que le montant de 40 millions $ est insuffisant.

Quelque 2000 entreprises ont fait appel à la ligne téléphonique dédiée aux entreprises lancée à la fin mars pour les aiguiller vers divers programmes d’aide, a-t-elle dit mardi, soulignant l’importance de «sauver le plus grand nombre d’entreprises possibles».