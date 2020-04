COVID-19: «Ce n’est pas l’âge qui est le facteur majeur», affirme le Dr Richard Béliveau

Un docteur en biochimie, Richard Béliveau, explique que les risques de développer une forme sévère de la COVID-19 ne sont pas uniquement liés au fait d’être une personne âgée, mais aussi aux «maladies chroniques».

«La raison pour laquelle on a une augmentation dans les CHSLD, c’est parce que les gens qui sont en CHSLD, ils sont malades. On n’est pas en CHSLD si on n’est pas malade. Ce n’est pas l’âge qui est le facteur majeur, faut arrêter de dire ça. C’est le fait qu’on ait une maladie chronique», a voulu préciser M. Béliveau à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord, avec Sophie Durocher, sur QUB radio, mardi.

La maladie chronique viendrait augmenter notre «vulnérabilité aux attaques virales», tout comme l’obésité.

«On va avoir une explosion – malheureusement – terrible aux États-Unis, parce que le pourcentage de jeunes adultes en surcharge de poids est très élevé, et on assiste déjà à des augmentations chez les populations plus jeunes aux États-Unis, qu’on a moins vues ailleurs, parce que l’obésité est moins forte», a signalé le directeur scientifique de la Chaire en prévention et traitement du cancer à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Il a également rappelé que «63% de la population canadienne est en surcharge de poids», soit «17 millions de Canadiens».

«Les gens qui sont vieux, qui sont minces et qui n’ont pas de maladie chronique, ils vont bien passer à travers la majorité des problèmes de santé que ceux qui sont malades ou en surpoids vont avoir», a ajouté Richard Béliveau.