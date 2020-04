COVID-19: comment le Québec s’est fermé en un mois

Depuis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie mondiale le 11 mars, la vie des Québécois a été grandement chamboulée. Dès le lendemain, le gouvernement du Québec commençait peu à peu à imposer des restrictions aux rassemblements et aux déplacements pour éviter la propagation de la COVID-19. Les événements sportifs et culturels, des plus mineurs aux plus importants, ont également été annulés. Voici comment le Québec s’est progressivement fermé en 30 jours, au moment où le gouvernement entrevoit de lever certaines mesures.

11 mars

L’OMS déclare que la COVID-19 est maintenant devenue une pandémie.

Danielle McCann, ministre de la Santé, annonce que les Championnats du monde de patinage artistique prévus à Montréal sont annulés pour contenir la propagation du coronavirus.

12 mars

Le gouvernement de François Legault demande aux personnes qui reviennent de l’étranger ou qui ont des symptômes comparables à la grippe de se placer en isolement volontaire pour 14 jours . Pour toutes celles qui travaillent en garderie, dans le secteur de la santé ou en éducation, l’isolement est obligatoire.

La Ligue nationale de hockey (LNH) et la Major League Soccer (MLS) annoncent la suspension de leur saison.

13 mars

Le gouvernement du Québec annonce qu’à partir du 16 mars, les écoles, les cégeps, les universités et les services de garde seront fermés jusqu’au 27 mars.

jusqu’à nouvel ordre. La Coupe du monde de ski de fond 2020 de Québec est annulée.

14 mars

François Legault déclare l’état d’urgence sanitaire.

Les gens de 70 ans et plus ainsi que ceux ayant un système immunitaire affaibli sont invités à ne pas sortir de chez eux .

Les snowbirds et tous les voyageurs canadiens sont priés de rentrer rapidement au pays.

15 mars

Le gouvernement du Québec annonce la fermeture des bars, gymnases, cabanes à sucre, salles de spectacle, piscines, arénas et centres de ski. Les restaurants doivent diminuer leur capacité de moitié.

16 mars

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonce la fermeture de la frontière aux visiteurs de tous les pays, sauf les Américains.

17 mars

L’Assemblée nationale du Québec suspend ses travaux jusqu’au 21 avril.

18 mars

Le gouvernement fédéral annonce la fermeture de la frontière avec les États-Unis aux voyageurs.

19 mars

Le premier ministre demande aux Québécois d’éviter les déplacements d’une région à l’autre.

22 mars

Québec annonce qu’à compter de minuit, et ce, jusqu’au 1er mai, tous les centres d’achat devront fermer , à l’exception des magasins alimentaires, des pharmacies et des Sociétés des alcools du Québec. Les Sociétés québécoises du cannabis restent aussi ouvertes.

jusqu’au 1er mai. Les cégeps et les universités offriront tous leurs cours en ligne.

23 mars

Le premier ministre François Legault met le Québec « sur pause » et annonce la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces à l’exception des services essentiels et de leurs fournisseurs à compter de minuit le 24 mars jusqu’au 13 avril.

Toutes les personnes âgées qui vivent en résidence ne peuvent plus sortir, à moins d’être supervisées.

25 mars

Ottawa décrète que tous les voyageurs qui entrent au pays doivent s’auto--isoler pendant 14 jours, même s’ils ne ressentent pas de symptômes. Si les voyageurs ne se conforment pas, ils risquent des amendes pouvant atteindre 750 000 $ ou même la prison.

27 mars

François Legault réitère la consigne aux Québécois de rester à la maison à moins d’aller chercher ou d’offrir un service essentiel.

. Les marches à l’extérieur sont autorisées si les personnes respectent la distanciation. Les gens qui ont des symptômes du virus ou qui ont été déclarés positifs au virus ne peuvent pas faire de marches.

La Ville de Montréal se place en état d’urgence sanitaire.

28 mars

Québec restreint l’accès à huit régions pour les protéger du coronavirus. Seuls les déplacements jugés essentiels sont dorénavant permis au Bas-Saint-Laurent, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, dans le Nord-du-Québec, au Nunavik et sur le territoire cri de la baie James. Des barrages policiers seront installés pour contrôler les entrées et les sorties des régions éloignées.

30 mars

Le premier ministre Legault annonce que les commerces essentiels seront fermés le dimanche pour tout le mois d’avril. Cependant, les stations-service---, les dépanneurs, les pharmacies et les comptoirs pour emporter des restaurants pourront demeurer ouverts.

1er avril

Le provincial restreint l’accès à quatre nouvelles régions : l’Outaouais, les territoires des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil pour la région des Laurentides, la région de Lanaudière – plus précisément les territoires d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm – et l’agglomération de La Tuque.

2 avril

François Legault demande aux différents corps policiers d’être plus sévères envers ceux qui ne respectent pas les consignes de distanciation sociale de la santé publique.

3 avril

Le Tour de l’île de Montréal (cyclisme) est annulé.

4 avril

Québec ajoute la région de Charlevoix et la ville de Rouyn--Noranda aux zones où les déplacements sont restreints pour éviter la transmission communautaire.

5 avril

Le gouvernement caquiste prolonge la fermeture des entreprises et des commerces non essentiels. Le Québec sera « sur pause » jusqu’au 4 mai.

6 avril

Les femmes qui donneront naissance à l’Hôpital général juif de Montréal devront le faire seules. Elles peuvent toutefois changer d’établissement. Cette directive ne s’étend pas aux autres hôpitaux, mentionne François Legault.

7 avril

Le premier ministre demande aux Québécois de ne pas se rassembler pour Pâques.

La mairesse Valérie Plante annonce que tous les événements sportifs, culturels et les grands rassemblements du territoire de Montréal sont annulés jusqu’au 2 juillet inclusivement. Le Festival international de jazz et les Francos n’auront pas lieu. Le festival Juste pour rire et le Grand Prix de formule 1 sont reportés à des dates ultérieures.

8 avril

Le personnel et tous les résidents des CHSLD devront systématiquement passer des tests de dépistage de la COVID-19.

9 avril

Le 53e Festival d’été de Québec est annulé.

10 avril