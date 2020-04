COVID-19: la Commission des droits de la personne s'inquiète pour les aînés

MONTRÉAL | Les décès qui se produisent par dizaines dans les CHSLD du Québec en pleine pandémie de COVID-19 inquiètent la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui estime que le gouvernement doit serrer la vis aux ressources d'hébergement, tant publiques que privées.

Selon la Commission, les récents événements doivent mener «à des changements concrets dans l'encadrement et la surveillance de certaines pratiques des ressources d'hébergement».

«Assurer le respect en pleine égalité des droits à la vie, à la sûreté et à l'intégrité garantis par les articles 1 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne peut sembler difficile durant la présente crise, mais reste une obligation collective que l'on se doit d'assumer», a averti le président de la Commission, Philippe-André Tessier, en exhortant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des aînés.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est insurgé contre les soins réservés aux personnes âgées dans la foulée de l'annonce des 31 décès survenus en moins d'un mois au CHSLD non conventionné Herron, à Dorval.

«Nous espérons vivement que des leçons ont été tirées et que des changements en profondeur auront effectivement lieu pour garantir le mieux-être des aînés du Québec», a réagi M. Tessier.

À trois reprises au cours de la dernière décennie, soit en 2010, 2011 et janvier 2020, la Commission a recommandé que tout décès survenant à l'intérieur d'une ressource d'hébergement privée ou publique soit communiqué au bureau du coroner qui pourrait, ensuite, décider s'il y a lieu de mener une enquête.

Aller de l'avant avec cette recommandation pourrait être un pas dans la bonne direction pour assurer, éventuellement, une meilleure qualité des soins offerts dans les CHSLD et autres ressources d'hébergement à long terme, a laissé entendre la Commission.