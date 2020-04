Des préposés envoyés au front dans des conditions de misère

La pandémie de la COVID-19 rend le travail des préposés aux bénéficiaires encore plus difficile, affirment plusieurs d’entre elles en expliquant être débordées au point de devoir « gaver » des patients ou même de sauter les bains.

« J’ai l’impression de devoir gaver des oies plutôt que de nourrir des humains... Et quand on n’a pas le temps de laver les patients, on se fait dire que ce n’est pas grave parce qu’ils ne reçoivent plus de visite », déplore une préposée du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal qui a requis l’anonymat, car elle ne peut parler publiquement.

L’une compare les bains à un lave-auto, une autre dit devoir mélanger la purée et le pouding pour pouvoir nourrir tous les patients. Dans certains endroits, les plateaux du midi sont ramassés... la nuit.

« Je n’ai pas le temps de prendre le temps, a déploré l’une d’elles. Ça n’a pas de sens, mais le problème ne date pas d’aujourd’hui, le manque de personnel est criant depuis longtemps. »

La pénurie de préposés aux bénéficiaires dure depuis longtemps, mais avec la crise, le problème s’est empiré, dénonce l’une d’elles, qui travaille dans un Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), affirmant que ce sont les malades qui écopent.

« Des collègues ont peur pour leur famille d’attraper la COVID-19, d’autres manquent à l’appel, si bien qu’on a encore plus de patients à prendre soin », affirme-t-elle.

Avoir à cœur son métier

Pourtant, toutes les préposées aux bénéficiaires avec qui Le Journal s’est entretenu affirment avoir leur métier à cœur. Elles n’avaient que des éloges pour les malades, même pour les cas lourds. Car ce sont elles qui sont là pour leur tenir la main quand rien ne va plus.

Toutefois, leur volonté d’aider les aînés et les malades ne suffit plus, disent-elles.

« Ça prend du temps et de l’expérience, dit une employée du CIUSSS de l’Estrie. Le système est déshumanisant, certains se disent que c’est comme ça, mais je vais garder mon côté humain. »

Si leur travail est souvent peu valorisé, la crise sanitaire a fait en sorte qu’elles le sont maintenant un peu plus. Le gouvernement leur a accordé un boni de 8 %, mais pour beaucoup, cela représente à peine 1 $ de l’heure après impôts.

Salaire de crève-faim

« Nous sommes considérés comme des travailleurs essentiels à un salaire de “crève-faim”, surtout en temps de pandémie, dit Alexe Vincent, du Centre hospitalier et d’hébergement de Magog. Bientôt, c’est nous qui allons tomber comme des mouches. »

Pour beaucoup, une hausse salariale permettra d’au moins retenir les préposés aux bénéficiaires. Mais il devra aussi y avoir de meilleures conditions de travail et une valorisation du métier, comme cela se fait dans certains centres.

« Mais ce travail n’est pas pour tout le monde, il ne faut pas avoir froid aux yeux et il faut aimer ça, car c’est une vocation », conclut l’une d’elles, la voix éreintée car elle venait de finir son quart de travail.

Préposés aux bénéficiaires

Formation : diplôme d’études professionnelles

diplôme d’études professionnelles Salaire moyen : entre 13,25 et 22 $ de l’heure

entre 13,25 et 22 $ de l’heure Nombre d’employés dans le secteur public : 41 563

41 563 Nombre d’employés manquant : 30 000 d’ici 5 ans

Sources : Gouvernement du Québec et Fédération professionnelle des préposé(e)s aux bénéficiaires du Québec