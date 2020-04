Embardée mortelle en VTT à Sainte-Hélène-de-Chester

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER | Une jeune femme de 19 ans a tragiquement perdu la vie, mardi, à la suite d'un accident de VTT à Sainte-Hélène-de-Chester, dans le Centre-du-Québec.

L'accident s'est produit en milieu d'après-midi aux environs de 14 h, sur le 4e Rang, a expliqué la Sûreté du Québec.

Pour une raison qui demeure à élucider, la conductrice, qui était seule sur son véhicule tout-terrain, a perdu la maîtrise de son bolide et a fait une embardée. Elle a été éjectée à ce moment et a terminé sa course dans un fossé.

La jeune femme se trouvait dans un état critique. Elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Une enquête a été ouverte par la SQ pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à cet accident.