Le voile se lève peu à peu sur la nouvelle adaptation de Dune, réalisée par le cinéaste québécois Denis Villeneuve. Moins de 24 heures après avoir dévoilé une première image du film, le magazine Vanity Fair a publié mardi un reportage qui révèle des détails et des nouvelles photos spectaculaires de la superproduction qui prendra l’affiche en décembre.

Ces photos prises sur le plateau de tournage du film donnent un avant-goût de l’univers visuel de cette très attendue nouvelle adaptation cinématographique de la saga de science-fiction créée par l’auteur Frank Herbert.

Tourné l’an passé à Budapest et dans le désert de Jordanie, Dune réunit une distribution imposante composée notamment de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Jason Momoa, Stellan Skarsgard, Josh Brolin, Charlotte Rampling et Dave Bautista.

Photo courtoisie, Chiabella James pour Warner Pictures

Dans l’entrevue qu’il a accordée au journaliste du Vanity Fair, Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Incendies) confirme que son adaptation de Dune se déclinera en deux films :

« Je n’aurais pas accepté d’adapter le livre avec un seul film, a-t-il confié. Le monde de Dune est trop complexe. C’est un monde qui prend toute sa puissance dans les détails ».

Photo courtoisie, Chiabella James pour Warner Pictures

Difficile à adapter

Le cinéaste québécois a aussi admis que le travail d’adaptation n’avait pas été simple :

« C’est un livre qui aborde la politique, la religion, l’écologie et la spiritualité, et ce, avec beaucoup de personnages. Je crois que c’est la raison pour laquelle cette œuvre est si difficile à adapter. Honnêtement, c’est de loin la chose la plus difficile que j’ai faite dans ma vie. »

Rappelons que le célèbre livre de Frank Herbert a déjà été porté à l’écran en 1984 par le cinéaste David Lynch, mais cette adaptation n’avait pas été bien accueillie par le public et la critique à l’époque.

Dune sera le cinquième long métrage américain de Denis Villeneuve, après Prisonniers, Sicario, L’Arrivée et Blade Runner 2049. Même si la pandémie de COVID-19 a récemment chamboulé le calendrier des sorties de films hollywoodiens, celle de Dune est toujours prévue en décembre.

► Le film Dune de Denis Villeneuve prendra l’affiche le 18 décembre.