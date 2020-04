La dernière coupe Stanley de Maurice Richard a 60 ans

À une époque beaucoup plus glorieuse, le Canadien de Montréal accumulait les coupes Stanley, particulièrement durant les belles années de Maurice Richard qui, il y a exactement 60 ans mardi, savourait le dernier championnat de son illustre carrière.

Ainsi, le 14 avril 1960, la Sainte-Flanelle complétait un balayage de quatre matchs en finale aux dépens des Maple Leafs de Toronto pour soulever sa cinquième coupe consécutive, une marque de la Ligue nationale qui tient toujours. Une victoire de 4 à 0 au Maple Leaf Gardens a permis à Richard d’obtenir sa huitième bague à vie lors de ce qui a constitué ses adieux à la compétition. Le «Rocket» a effectivement annoncé sa retraite le 15 septembre de la même année.

Aussi, le Tricolore avait écrasé tout sur son passage, remportant ses huit duels éliminatoires. Invité à expliquer les succès de la formation pour laquelle il a évolué durant plus de 700 matchs entre 1954-1955 et 1966-1967, l’ex-défenseur Jean-Guy Talbot a une réponse toute simple.

«Nous étions une famille, a-t-il mentionné au site NHL.com. Après chaque partie, nous sortions ensemble pour aller manger, en compagnie de nos épouses. On prenait quelques verres, on se dirigeait à la maison et le lendemain, on revenait sur la patinoire. C’était une belle époque.»

«Nous travaillions fort pour ces championnats, a-t-il également souligné. Avant chaque duel, nous avions peur de perdre. On trimait tellement dur que plus on travaillait, plus on gagnait. Nous avions une super équipe, tous les joueurs étaient comme des frères.»

Contrairement aux années 2000, la communication entre les joueurs était plus facile, selon le Québécois de 87 ans.

«On voyageait par train pour les matchs à l’étranger. On se parlait beaucoup, car on avait pas mal le temps. Un gars pouvait dire qu’il a mal joué et qu’il fera mieux la prochaine fois. Un autre disait qu’on aurait dû lui donner la rondelle plus souvent. Nous discutions toujours des rencontres.»

Le maître à bord

Talbot, tout comme son défunt ami Henri Richard, a gagné la coupe à ses cinq premières saisons complètes en carrière. À son arrivée, il a fait connaissance avec l’entraîneur-chef Toe Blake, qui, en tant qu’ancien hockeyeur, prônait une approche fondée sur le joueur.

«Toe a été le meilleur instructeur pour lequel j’ai joué, a dit Talbot, qui a porté l’uniforme de quatre autres clubs jusqu’à sa retraite en 1971. On pratiquait comme on jouait. Nous avions des séquences à trois contre deux. Donc, je m’entraînais en défensive face aux meilleurs attaquants de la ligue. C’était plus facile une fois rendu devant l’opposition le jour du match, puisque durant les séances, j’étais contre Henri, le Rocket et Dickie Moore. Disons qu’ils étaient supérieurs aux gars des autres équipes. On travaillait très fort dans les entraînements.»

Ce dur labeur a créé la plus grande dynastie de l’histoire de la Ligue nationale et Talbot ne cache pas sa fierté non plus.

«Notre record de cinq coupes ne sera jamais battu et ça me rend très heureux», a-t-il affirmé.