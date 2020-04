La Tablée des Chefs offrira 1,6 million de repas aux Banques alimentaires du Québec

Offert par



Voilà un formidable élan de solidarité en ces temps difficiles : le 3 avril dernier, La Tablée des Chefs a lancé le projet Les Cuisines Solidaires afin de répondre au besoin criant des Banques alimentaires du Québec (BAQ). En plus des nombreux chefs et cuisiniers qui se sont joints sans hésiter, le projet compte sur l’appui de partenaires majeurs tels IGA, Québecor et le Gouvernement du Québec.



À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

À cause de cette crise sanitaire sans précédent, plusieurs organismes communautaires ont dû fermer leurs portes, privant un grand nombre de personnes et de familles d’une aide quotidienne nécessaire. Il fallait faire vite. La Tablée des Chefs, un organisme de bienfaisance qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes, a donc mobilisé tous les acteurs du milieu pour agir le plus efficacement possible. Et la réponse a été immense.

Au départ, il s’agissait de préparer 800 000 repas à distribuer à travers le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Or, à peine quelques jours plus tard, l’engouement a été tel que le nombre de repas a dû être révisé. Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs envisage maintenant de produire et de distribuer 1,6 million de repas : «On s’était lancé le défi de cuisiner 800 000 portions qui devaient couvrir environ deux mois de distribution, mais en raison de la demande et des appels que nous avons eus, on double la production à 1,6 million de repas. On va donc allonger les semaines de production», a-t-il annoncé en entrevue télévisée, le 6 avril dernier.

La collaboration de l’industrie alimentaire

Partout au Québec, les producteurs et les marchands comme IGA donnent des aliments en grande quantité (plus de 500 tonnes offertes par toute l’industrie alimentaire !), des cuisines sont à nouveau ouvertes, des distributeurs livrent les denrées alimentaires et distribuent des repas, et des chefs cuisinent !

Plus de 100 chefs et cuisiniers ont déjà levé la main pour se mettre aux fourneaux, et certains ont rouvert leur établissement. Parmi eux, Stefano Faita, Caroline McCann, John Winter Russell, Jérôme Ferrer, Frédéric Cyr, Baptiste Peupion, Mario Martel, Éric Gonzalez, Yves Lowe et Ricardo Larrivée sont mobilisés. D’autres chefs et leurs brigades continuent de gonfler les rangs en proposant leurs services.

Aussi, Ivanhoé Cambridge a décidé d’ouvrir les cuisines du Fairmont Le Reine Elizabeth et du Fairmont Le Château Frontenac. Les rôtisseries St-Hubert, Le Groupe Sportscene, les Canadiens de Montréal (Groupe CH) et les restaurants Normandin sont aussi de la partie. En échange de chacune des portions préparées, 1 $ sera versé à ces établissements pour rémunérer les cuisiniers et leurs brigades.

Partenaires de la Tablée des Chefs depuis 5 ans, surtout en informant les jeunes au secondaire sur de bonnes et saines habitudes de consommation, IGA mise sur la collaboration pour que ce grand projet puisse atteindre ses objectifs : « C’est extrêmement encourageant de voir l’ampleur qu’a prise la mobilisation en si peu de temps pour supporter les besoins criants des Banques alimentaires du Québec, explique Carl Pichette, vice-président marketing IGA. (...) IGA joint donc sa voix à celles des autres partenaires pour encourager tous les acteurs de l’industrie alimentaire à embarquer dans ce grand mouvement communautaire pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. »

Envie de soutenir à votre tour?

Afin de soutenir cette incroyable initiative, La Tablée des Chefs invite tout le monde à visiter son site où il est possible d’agir de deux façons :

- Vous pouvez vous impliquer dans la production des repas; que vous soyez chef, restaurateur, cuisinier ou autre.

- Vous pouvez faire un don en argent afin de soutenir La Tablée des Chefs.

Pour en apprendre davantage sur ce projet porteur ou pour faire un don, visitez le latableedeschefs.org.