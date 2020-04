La télé des 0 à 5 ans

Malgré toute la meilleure volonté du monde et une dose olympique de patience, c’est difficile de tenir les enfants loin du petit écran en temps normal. Imaginez en plein confinement. C’est parfois insoutenable. Le premier «est-ce que je peux regarder la télé?» se fait souvent entendre dès le réveil. Bref, il faut savoir quand et comment jeter du lest. Et quoi regarder. Voici nos suggestions (et celles de parents consultés par Le Journal) pour les bambins d’âge préscolaire.

Panier bleu jeunesse

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Ça n’a rien de chauvin d’affirmer qu’il se fait de la bonne télé jeunesse au Québec. On retrouve des productions d’ici de qualité sur les principales chaînes généralistes et spécialisées. Au sommet de la liste, il y a l’incontournable Passe-Partout, dont la deuxième mouture à Télé-Québec a pris avec brio le relais de l’équipe originale des années 1970. Dans le lot, mentionnons aussi les aventures de YaYa et Zouk (Yoopa), le récent projet des créateurs de Toupie et Binou.

Initiation aux classiques

Photo courtoisie

Ne vous surprenez pas d’entendre le petit dernier chanter la recette du pouding à l’arsenic d’Astérix et Cléopâtre. Plusieurs papas et mamans nous l’ont confirmé: le confinement est une période propice pour initier les gamins aux classiques de notre jeunesse. Les vieux films d’Astérix, le répertoire de Disney de même que les émissions de télé d’époque ont la cote dans plusieurs foyers. Surtout que, comme le faisait remarquer une maman, le rythme des longs métrages était plus lent dans le temps, donc plus facile à suivre pour les plus jeunes de la famille.

Apprendre en s’amusant

Capture d'écran

Le divertissement peut aussi avoir des vertus éducatives. La télé jeunesse francophone s’en donne d’ailleurs le mandat, même pour les plus petits. À signaler du côté de la SRC, les rendez-vous d’Arthur L’aventurier, qui lève le voile chaque samedi sur les trésors de la nature. Chez nos voisins ontariens, TFO possède aussi une offre riche dans la langue de Molière. On pense notamment aux attachants personnages de Minivers.

La télé en anglais

La tendance n’est pas nouvelle, mais elle semble gagner des adeptes en pandémie. Plusieurs parents insistent pour que leurs enfants regardent la télé en anglais. Témoignage d’une maman francophone: «Mon garçon de presque quatre ans regarde des émissions en anglais sur YouTube, environ 15 minutes par jour, depuis six mois. Maintenant, il peut nous raconter l’histoire de son émission, alors qu’il ne semblait rien comprendre avant.»