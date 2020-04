Le Boot Camp y passe à son tour

Événement visant à amasser des fonds pour deux organismes caritatifs et réunissant 60 joueurs de la LNH, le Boot Camp n’aura pas lieu cet été en raison de la pandémie de COVID-19.

La décision est tombée, mardi, au sujet de la 9e édition qui devait se dérouler les 8 et 9 août au PEPS de l’Université Laval.

« Il y a plusieurs facteurs qui ont pesé dans notre décision, a mentionné l’un des organisateurs Cédric Desjardins. On y pensait depuis quelque temps. Avec la décision du gouvernement de vendredi dernier au sujet des événements sportifs, c’était le moment opportun de prendre une décision. »

Trop d’inconnues

« Il y avait de l’incertitude chez les joueurs, ne sachant pas quand la LNH allait reprendre ses activités, poursuit l’ancien portier des Remparts de Québec et de l’Océanic de Rimouski. C’était difficile d’imaginer un report à l’automne. Le PEPS n’était pas capable de nous dire si les deux glaces allaient être disponibles.

« Il y avait aussi de l’incertitude auprès de certains commanditaires. Le risque était trop grand de continuer. On avait quelques dates de disponibilité des arénas, mais c’est possible qu’ils n’ouvrent pas du tout cet été.

« Quant aux joueurs, ils s’entraînent en solitaire compte tenu des règles de distanciation et on aurait obtenu une réponse de leur part à la dernière minute. »

L’an prochain

Desjardins et son groupe reviendront en 2021.

« On va revenir plus fort, a-t-il assuré. Les plus grands perdants de cette annulation sont les fondations auxquelles on versait une grande partie des revenus. »

La Fondation québécoise du cancer et la Fondation Réno-Jouets recevaient les profits du Boot camp qui devait souligner sa 10e édition en 2021.

Le Boot camp avait été déplacé au PEPS l’an dernier en raison des travaux aux deux glaces de l’aréna de Sainte-Foy.

Le tournoi regroupe six équipes qui s’affrontent dans un tournoi à la ronde.