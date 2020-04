Les démocrates se réjouissent des élections au Wisconsin

Vous n’avez peut-être pas oublié les images controversées de plusieurs électeurs qui, malgré l’épidémie et la politique de confinement, se sont déplacés pour voter la semaine dernière.

Je considérais comme irresponsable la décision de ne pas reporter le vote de la primaire démocrate au mois de juin. Les journées qui avaient précédé le vote avaient été animées par un bras de fer politique entre le gouverneur démocrate et la majorité républicaine du congrès de l’État. Le gouverneur avait outrepassé ses droits en reportant l’élection par décret, mais la Cour suprême du Wisconsin avait penché en faveur des républicains.

Outre le vote pour la primaire démocrate, les électeurs de l’État devaient renouveler des mandats de certains élus municipaux, se prononcer sur une question référendaire, mais aussi voter pour un siège à la Cour suprême du Wisconsin.

Si le déroulement du vote a été controversé en raison des risques encourus, les résultats annoncés ce matin contiennent des informations qui devraient contribuer à inciter les démocrates à redoubler d’ardeur pour regagner un État qui a penché du côté de Donald Trump en 2016.

Comme on s’y attendait, Joe Biden a coiffé Bernie Sanders. Ce qui peut inspirer confiance c’est que l’ancien vice-président obtient une marge particulièrement confortable et des commentaires positifs dans cet état pivot. Le décompte n’est pas encore complété, mais il obtiendra tout près de 65% du vote. Un résultat impressionnant si on se souvient que Sanders avait infligé à Hillary Clinton une défaite humiliante en 2016.

Plus que la performance du candidat démocrate pour l’élection de 2020, ce sont les résultats pour le siège à la Cour suprême qui permettent aux démocrates d’espérer une victoire en novembre. Le poste en jeu lors de l’élection était celui du juge conservateur Daniel kelly.

Alors que le Wisconsin est particulièrement marqué par la polarisation et que les résultats des élections y sont très souvent serrés, la juge progressiste Jill Karofsky a remporté une victoire relativement confortable par une marge de 11%. Il semble évident que les électeurs ont voulu passer un message aux conservateurs et aux républicains : nous obliger à voter, parfois en personne, en pleine épidémie n’était pas une bonne idée.

J’ai bien souvent répété qu’en 2016 Donald Trump s’est imposé par des marges de moins de 1% dans trois États qui depuis plusieurs cycles électoraux : le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Avant de songer à convertir des États républicains comme l’Arizona, les démocrates devraient d’abord songer à regagner les trois États qui constituaient ce qu’ils appelaient leur pare-feu ou leur «firewall». Les résultats annoncés aujourd’hui indiquent que la tâche n’est pas herculéenne.