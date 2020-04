Les Predators amassent 2,7 millions $ pour aider le Tennessee

Durement frappées par des tornades au début du mois de mars, puis par la pandémie de COVID-19, les communautés du centre du Tennessee pourront profiter d’un fonds de 2,7 millions $ offert par les Predators de Nashville.

• À lire aussi: Des tornades font une vingtaine de morts dans le sud des États-Unis

La Fondation des Predators, le Bridgestone Arena et les Ford Ice Centers seront maintenant impliqués dans la remise de cet argent à la communauté. Les propriétaires, les entraîneurs, les joueurs et les autres employés de l'équipe seront également mis à contribution pour participer à ces efforts.

«La force d’une communauté se manifeste pendant et après les malheurs, et la réponse au cours des 45 derniers jours en dit long sur notre communauté du centre du Tennessee», a dit le président et chef de la direction des Predators, Sean Henry, mardi dans un communiqué.

«L’engagement envers notre communauté a toujours été la pierre angulaire de notre organisation et nous nous concentrons sur tout ce qu’il est possible de faire pour aider à reconstruire les quartiers détruits et fournir des ressources qui permettront à tout le monde de retrouver sa vie normale.»

De violentes tornades ont fait 26 morts et plus de 300 blessés dans la nuit du 2 au 3 mars.