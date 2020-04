Obama appuie Biden: moins évident qu’il n’y paraît

Pour la plupart des observateurs, il était évident que Barack Obama se rangerait éventuellement derrière son ancien vice-président. Pourtant...

C’est aujourd’hui qu’on diffusait la vidéo dans laquelle il annonce son appui tout en vantant les mérites de Biden. Obama souligne que le choix de Biden comme vice-président constitue une des meilleures décisions de sa présidence et il rappelle les nombreuses contributions de celui qui fut, pour un temps, un adversaire dans la course à l’investiture.

Le premier président noir vante d’abord les qualités humaines de celui qui a toujours su se relever d’épreuves personnelles. Il nous présente le portrait d’un homme intègre qui, lorsqu'il a surmonté des obstacles, en a tiré des leçons.

Il rappelle également, au moment où le pays traverse une crise sans précédent, qu'il avait pu compter sur l’appui de ce vétéran du Sénat lors de la crise du H1N1 ou dans la lutte contre la propagation du virus Ebola. L’expérience de Biden et son jugement devraient permettre aux États-Unis de sortir d’une période sombre pour retrouver le chemin de la prospérité économique.

Avant l’annonce d’aujourd’hui, Barack Obama avait sagement évité de mettre son poids dans la balance. J’ai déjà évoqué ses rencontres avec de nombreux candidats et ses discussions avec Bernie Sanders avant que celui-ci annonce son retrait de la course. Non seulement Obama respectait-il une tradition, mais il évitait d’exacerber les dissensions au sein de sa formation politique. Jouer la carte du rassembleur lui sied bien et il n’attend plus que le moment opportun pour se lancer sur le sentier de la guerre.

Si l’annonce de son appui semblait aller de soi, je voulais rappeler que, malgré une relation amicale sincère entre les deux hommes, leur relation n’a pas toujours été aisée ou harmonieuse. Si on s’est plu à faire circuler des mèmes et des montages photo qui donnent l’impression de regarder deux gamins en action, les choses furent un peu plus complexes.

Déjà, au moment de choisir Biden comme colistier, Obama le préférait à des candidats plus jeunes. Il appréciait l’expérience et les conseils (surtout en politique étrangère) de son aîné et, avantage non négligeable, il était convaincu que Biden, déjà âgé de 65 ans et un peu en retrait, ne profiterait pas de sa charge pour se préparer à mener une campagne présidentielle.

Les élections de 2016 et de 2020 ont prouvé le contraire. Joe Biden a sérieusement songé à défier Hillary Clinton en 2016, alors qu’Obama s’y opposait. Depuis l’annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2020, Biden ne cesse d’invoquer l’héritage d’Obama et ses propres contributions aux réalisations de l’administration.

Outre le fait que Biden n’a jamais vraiment mis ses aspirations présidentielles en veilleuse, un article publié l’an dernier sur le site du New York Times fait ressortir d’autres enjeux qui pouvaient, et peuvent encore, expliquer des irritants dans la relation entre les deux hommes.

Dès le début de leur relation, Obama et Biden divergeaient d’opinion sur le rôle à réserver à ce dernier. Biden souhaitait être secrétaire d’État. Nous savons maintenant que la fonction fut réservée à Hillary Clinton. Obama serait demeuré méfiant à l’endroit de Biden tout au long de son premier mandat.

Le Times rapporte également que la méfiance ou la réserve d’Obama à l’égard de Biden trouverait son origine dans l’attitude condescendante de celui qui allait devenir un allié. Dans une entrevue accordée au New York Observer en 2007, Biden, qui se met régulièrement le pied dans la bouche, avait déclaré qu’Obama était le premier Noir intelligent, éloquent et propre à faire de la politique de manière traditionnelle...

Pendant les huit années qu'il a passées à la Maison-Blanche, le duo Obama-Biden a développé une réelle complicité, leur amitié est solide, mais l’ambition de Biden a toujours contribué à compliquer les choses. Si Obama a appris à aimer et apprécier les qualités de son partenaire, il aurait toujours douté de son potentiel pour une candidature à la présidence.

Biden aurait renoncé à une candidature en 2016 en raison des interventions de son ancien patron. Obama était convaincu que Clinton serait mieux placée pour poursuivre ses politiques et que ses chances de l’emporter étaient supérieures. De plus, Biden venait de perdre son fils et Obama craignait qu’il soit trop instable sur le plan émotionnel pour mener une longue campagne électorale.

Une fois de plus, l’an dernier, Obama aurait tenté de dissuader son ami. Selon des proches des deux hommes, l’ancien président aurait exprimé ses réserves en ces mots: «You don’t have to do this, Joe, you really don’t.» Tu n’as pas à faire ça, Joe...

Barack Obama a rarement laissé ses émotions guider ses décisions et certains lui ont déjà reproché son côté cérébral, mais, quand il se penche sur la candidature de son ami, il voit ses qualités, mais aussi ses faiblesses. À des inquiétudes sincères sur les conséquences qu’une dure campagne pourrait avoir sur la santé de Biden, Obama ajoute une considération moins personnelle: il veut rajeunir le leadership du Parti démocrate, préparer une relève.

Entre aujourd’hui et le mois de novembre, Barack Obama fera tout ce qu’il peut pour appuyer Biden et rassembler les troupes. Il ne ménagera aucun effort et nous savons déjà que Michelle sera à ses côtés. Si, depuis ce matin, son soutien est un fait, sachez que cet appui n’allait pas de soi et que l’ancien président considérait avoir de bonnes raisons d’hésiter. Peu de choses sont simples, en politique, surtout pas l’amitié...