Prêt à s'immuniser

J’ai hâte d’être immunisé. Même si ça implique d’affronter la bête. Une amie d’enfance nouvellement guérie du coronavirus excite ma jalousie ; avant sa rémission, je l’enviais déjà. Tant qu’à jouer les confinés pendant des semaines, aussi bien développer des anticorps contre ce satané virus.

Si vous m’offrez le choix entre la prostration dans une bulle hygiénique ou l’occasion de développer une immunité au virus, je penche pour la deuxième option en un claquement de doigts. Comprenez-moi bien : je respecte scrupuleusement les actuelles directives sanitaires du gouvernement du Québec afin d’étaler la contagion dans le temps, mais sans crainte pour ma petite personne. Ma seule peur est celle de transmettre le SARS-CoV-2 à mon insu (puisque ce serait bien mon genre de faire partie des propagateurs « asymptomatiques » insidieux).

Le coronavirus, je le redoute pour mes proches vulnérables, notamment la grand-mère nonagénaire de ma blonde et un collègue nouvellement octogénaire. Mais pour mon fils de presque quatre ans, franchement, les quelques automobiles qui circulent encore trop vite dans la ruelle de service menacent sa vie davantage que cette épidémie quasi exclusivement « gérontocidaire ».

Volontaires

Si on permettait à des citoyens à faible risque de complications de contracter volontairement le virus dans un environnement contrôlé, par exemple un hôtel réservé à cette fin, afin de constituer une armée de « super bénévoles immunisés », j’aurais envie de m’y enrôler. Je serais fier de troquer momentanément ma plume de chroniqueur contre une serpillière pour torcher des CHSLD. Dès février, je fantasmais de me rendre en Chine pour y contracter le virus, dont l’omniprésence médiatique m’agaçait alors, pour en guérir et revenir au Québec préimmunisé.

Je n’ai pas réalisé ce plan un peu fantaisiste ; était-il vraiment si déraisonnable ? La mairesse de Paris Anne Hidalgo est en train de prévoir des « certificats d’immunité » pour les citoyens officiellement guéris.

Mission

Lorsque le premier ministre François Legault a évoqué une possible réouverture des garderies et des écoles au début du mois de mai, ça m’a étonné, et je n’y ai pas cru, mais ça m’a semblé de bon augure. On sait désormais quelle partie de la population est ultra-menacée par la maladie. C’est vers elle que les milliards de dollars doivent converger. C’est avec elle qu’il faut redoubler de vigilance.

Bientôt, la mission des Québécois à très faible risque d’hospitalisation, ce sera de faire face au virus. Afin de développer une immunité de groupe. Mon premier ministre n’a qu’à faire signe ; je suis prêt pour cette étape.