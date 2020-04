Quoi regarder à la télévision mercredi?

MONTRÉAL – En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones, le mercredi 15 avril.

«De quoi j’me mêle»

On n’a pas oublié cette comédie familiale de 1989, dans laquelle Kirstie Alley incarne la maman monoparentale dépassée d’un bébé qui pense tout haut et observe le monde qui l’entoure d’un regard pince-sans-rire, avec la complicité d’un gentil chauffeur de taxi (John Travolta). Mercredi, 14 h, Prise 2.

«Le colis»

Emmanuel Bilodeau, Gildor Roy, Sylvie Léonard et Jean-Marie Corbeil se partagent la vedette dans ce film de Gaël D’Ynglemare sorti en 2011, dans lequel un chômeur criblé de dettes accepte de kidnapper un homme d’affaires pour le compte d’un créancier peu recommandable. Mercredi, 18 h, addikTV.

«Le tricheur»

Guy Jodoin reçoit cette semaine quelques acteurs de la série «Mon fils», de Club illico. Qui est le tricheur parmi Antoine L’Écuyer, Patrice Godin, René-Richard Cyr, Kathleen Fortin et Luc Senay? Mercredi, 18 h 30, TVA.

«Dans l’œil du dragon»

Steve Morency, fondateur du Groupe Yuzu sushi, est le dragon invité. Parmi les propositions d’affaires soumises cette semaine, on note une épicerie fine spécialisée dans la bière, de la pâte à biscuits réinventée, une marque de chaussures sport conçues pour l’entraînement de type crossfit et une variété d’algues cueillies à la main. Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Dre Mary: mort sur ordonnance»

Début de la troisième et dernière saison de cette série canadienne («Mary Kills People»), déjà diffusée en anglais sur Global l’an dernier. Caroline Dhavernas a donc dû dire adieu à son personnage de Mary Harris, une urgentologue qui aide aussi illégalement des patients à mourir comme ils l’entendent. Mercredi, 21 h, Séries Plus.

«David Saint-Jacques: mission spatiale»

Documentaire en deux heures qui donne accès aux coulisses de la mission scientifique de l’astronaute canadien David Saint-Jacques à bord de la Station spatiale internationale, ainsi qu’aux difficultés de son retour sur Terre. On verra des moments marquants du décollage et du périple (dont une impressionnante sortie extravéhiculaire), les conditions extrêmes de l’espace sur une période de plus de 200 jours et la réadaptation physique et psychologique de l’explorateur dans la vie de tous les jours. Mercredi, 20 h, Explora.

«Week-end de bois»

Brigitte Lafleur et Mathieu Baron sont les derniers invités de la saison au chalet de Peter MacLeod. Les deux acteurs construisent la cabane dans l’arbre dont ils ont désespérément rêvé dans leur enfance. Mercredi, 21 h, Z.