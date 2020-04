Un fleuron du Saguenay met la main à la pâte

Les couturières qui produisent habituellement les sacs à dos Lavoie pour l’entreprise Identification Sports de Saguenay ont changé de fil et d’aiguille et elles se sont mises à coudre des blouses d’hôpital.

Les employés de l’entreprise n’ont pas hésité à lever la main lorsque le propriétaire, Michel Boivin, les a contactés pour participer à l’effort de guerre.

Avant que l’économie du Québec ne tombe sur pause, l’entreprise de M. Boivin était en production de sacs Lavoie en vue de la prochaine rentrée scolaire. Obéissant aux autorités publiques, tout le monde est retourné à la maison avec sa boîte à lunch.

Quelques changements

À la fin de mars, M. Boivin a été contacté par les dirigeants de Noriske, une autre entreprise du Saguenay, qui fabrique en temps normal des vêtements de sécurité, pour produire avec eux des blouses d’hôpital. Il a immédiatement dit oui.

« Il a fallu faire quelques changements au niveau du fil et des aiguilles des machines à coudre pour s’ajuster au tissu qui sert à faire les jaquettes, car on travaille habituellement dans du tissu plus épais », a dit M. Boivin, qui est très fier de son équipe.

Rythme de production

Après une période de rodage, les couturières ont atteint un rythme de production d’environ 400 blouses par jour qui pourrait augmenter encore plus puisque tout le monde est maintenant à l’aise avec les nouveaux produits destinés à différents CIUSSS.

Avec la fermeture des commerces, les commandes de sacs à dos Lavoie étaient de toute façon en diminution. Une photo des employés, publiée sur Facebook, a reçu plus de mille commentaires de félicitations. Des internautes sont même allés porter des galettes aux employés pour les remercier.