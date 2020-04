Télé-Québec: des «suppléants» bien spéciaux

MONTRÉAL – Aurait-on cru possible, il y a seulement un mois, de voir Pierre-Yves Lord devenir professeur d’astronomie, Debbie Lynch-White enseigner le français et Phil Roy transmettre de notions de mathématiques en faisant du jogging?

C’est pourtant ce qui se produit aujourd’hui grâce à l’émission Les suppléants, insérée dans le rendez-vous quotidien Télé-Québec en classe, que la chaîne publique propose depuis lundi pour compenser la fermeture temporaire des écoles et offrir un soutien pédagogique aux jeunes, question de maintenir et consolider les acquis scolaires pendant le confinement.

Qui-vive

Alors que les bouts de choux ont leur tête-à-tête avec Élodie Grenier aux Moments doux avec Passe-Partout et que les enfants du primaire continuent d’apprendre avec Anaïs Favron et Pascal Morissette à L’école à la maison, les adolescents, eux, peuvent se rafraîchir la mémoire et acquérir de nouvelles connaissances grâce aux Suppléants, tribune logée à 15 h 30 et animée en alternance par Pier-Luc Funk et Catherine Brunet.

PHOTO COURTOISIE, Télé-Québec

Les deux acteurs adorés du jeune public s’y adressent aux téléspectateurs étudiants du secondaire comme s’ils étaient leurs amis et en profitent pour glisser au passage quelques secrets de «l’école de la vie», dans des sketchs ou des défis.

Catherine Brunet a déjà improvisé un club de lecture et conseillé aux jeunes rats de bibliothèques de plonger dans Les trois mousquetaires, d’Alexandre Dumas, tandis que Pier-Luc pourrait créer un cours de conduite «maison» avec des chaises pliantes.

Chaque jour, cinq «professeurs suppléants», alias des artistes renommés, qui ont reçu des «plans de cours» élaborés par de vrais spécialistes et pédagogues, se joignent à eux pour livrer un contenu consistant, entériné par le ministère de l’Éducation.

Mardi, l’humoriste Guillaume Pineault a (maladroitement) répondu à des questions de biologie, du genre: pourquoi a-t-on mal au cou lorsqu’on se penche trop longtemps sur sa tablette numérique? Marianne Verville, Rosalie Bonenfant, François Bellefeuille, Julien Lacroix, Julien Corriveau, Ludivine Reding et Louis T. jouent aussi les Émilie Bordeleau dans le contexte des Suppléants. Toutes les matières du secondaire sont couvertes, y compris l’histoire et l’éthique.

Le concept de Télé-Québec en classe a été mis sur pied en quelques jours seulement. Les tournages commençaient il y a tout juste une semaine. Pier-Luc Funk a coécrit des textes la veille de son premier enregistrement.

«Il y a moins de deux semaines, ça n’existait pas. Tout le monde est sur le qui-vive, présentement. Tout le monde travaille fort et rapidement. Nous, on a été un peu catapultés, et on essaie de faire quelque chose de bon», a rigolé en entrevue le comédien, qui s’amuse de devoir désormais se maquiller et se coiffer lui-même pour les besoins de la caméra.

Service essentiel

«Obligé» de se reposer en raison de la pandémie – il a entre autres profité de cette accalmie professionnelle pour compléter l’écriture d’un scénario de film avec Jean-Carl Boucher –, Pier-Luc Funk, reconnu pour avoir la bougeotte, cherchait à s’impliquer socialement lorsqu’est venue la proposition de Télé-Québec de devenir «suppléant».

«Moi, il est où mon service essentiel? Qu’est-ce que je peux apporter, qu’est-ce que je peux faire de plus que de rester chez nous, confiné? Ç’a l’air que c’est de transmettre le savoir par la télévision. Je me serais senti mal de refuser cette opportunité d’aider. Moi qui ai trop d’énergie à dépenser, au lieu de briser des affaires chez nous, j’aime mieux avoir un endroit pour me concentrer et lâcher mon fou. Si ça peut aider les profs et les ados, tant mieux!» a dit celui qui doit tenir la vedette dans la troisième saison de Plan B, dont le tournage a dû être repoussé pour les raisons qu’on connaît.

Les suppléants, du lundi au vendredi, 15 h 30, Télé-Québec. Pour en savoir plus sur l’offre de Télé-Québec en classe, on consulte le : enclasse.telequebec.tv.