Un dépotoir à ciel ouvert à Saint-Bruno-de-Montarville

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE – Bon nombre de confinés profitent de la quarantaine pour faire le ménage de leur propriété. Or, plusieurs dépôts sauvages ont été aperçus en pleine nature.

Des éboueurs de la compagnie Ricova ont contacté TVA Nouvelles après avoir fait ce constat derrière le magasin Walmart de Saint-Bruno-De-Montarville, en Montérégie.

Certains amas de débris ont été abandonnés récemment selon les éboueurs, tandis que d’autres déchets ont été déposés il y a un certain temps.

Des matelas, de nombreux pneus et même des meubles ont été jetés sur un terrain privé. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a entrepris d’envoyer un inspecteur mardi en journée.

Le maire de la municipalité, Martin Murray, a déploré l'apparition de ce genre de dépotoirs sauvage, d'autant plus que les citoyens ne manquent pas d'options pour jeter leurs ordures.

«Vous allez à l’écocentre, vous allez disposer de vos déchets et c’est la collectivité qui paie pour ces centres-là qui recueillent toutes sortes de déchets; que ce soit des pots de peinture, des produits dangereux, des pesticides, des batteries, des pneus, des matériaux de construction...», a énuméré M. Murray.

Ce dernier demande aux citoyens et plus spécifiquement les délinquants de faire preuve de civisme en cette période difficile, tout en rappelant que l’écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville est ouvert le samedi, dimanche et lundi de 10 h et 18 h.