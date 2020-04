Une nouvelle cantine mobile pour combler les besoins en aide alimentaire

Un organisme de l’est de Montréal s'est reconverti en cantine mobile afin d’aider les banques alimentaires et soutenir une demande de plus en plus forte en raison du COVID-19.

L’Anonyme, qui fait habituellement de la prévention des infections transmises sexuellement à bord de son autobus coloré, a décidé de prêter main-forte pour nourrir la population jusqu’à la fin du mois d’avril, et pourrait continuer plus longtemps selon les besoins.

«On tient seulement à préciser que c’est un service temporaire, pour ne pas que les gens s’attendent à ce que ça devienne permanent», a expliqué la directrice générale de l’organisme L'Anonyme, Sylvie Boivin.

Quelque 500 repas sont remis tous les jours entre 15 h 30 et 22 h dans plusieurs points de ravitaillement, comme les stations de métro Frontenac, Radisson et Langelier.

Les coins des rues Saint-Hubert et Mont-Royal ainsi que Berri et Maisonneuve seront aussi visitées.

«Une grande diversité de population vient à la cantine. Des gens en attente de l’assurance-chômage, d’autres qui ont vu leur travail s’arrêter temporairement, certains dont un grand nombre d’heures a été diminué, a détaillé Mme Boivin. Il n’y a pas de malaise à aller chercher du soutien alimentaire dans ce contexte-là.»

L’Anonyme continue aussi sa mission première la nuit en distribuant du matériel de protection, pour un travail en continu 22 h sur 24.

Le tout a été rendu possible avec la participation des organismes Dans la rue, Rap jeunesse, YMCA et le CIUSSS du Centre-Sud, avec le soutien financier de la Ville de Montréal.